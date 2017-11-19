病房天花板冒煙 醫院千人緊急疏散

诗巫中央医院23号男病房厕所天花板冒烟，院方将全部病人紧急疏散至户外，而一些虚弱的病人坐在医院入口处的楼梯间。

（本报诗巫18日讯）病房天花板冒烟，诗巫中央医院今早近千人紧急大疏散！

这起有惊无险的冒烟事故，虽然没有病人受伤，但是一名41岁的女护士却在疏散病人时意外摔倒，导致左手臂骨折。

这起事故于今早8时许在诗巫中央医院23号男病房发生，该病房厕所天花板突然冒出白烟，为了以策安全，院长严慧即刻下令将所有病人疏散到户外三处安全的地点。

诗巫中央消拯局是于早上8时19分接到通报，与双溪美拉消拯局分头行动，总共派出两辆消防车，两辆紧急救援车及19名人员到场。当消拯员抵达时，院方就已疏散所有病人。

消拯员寻找冒烟的源头，检查了空调系统，迅速将烟扑灭。在确认解除安全威胁后，除了23号病房的病人被移到其它病房，其余病房的病人于9时10分允许返回病房休息。

院长严慧文受询时说，18个病房被疏散的病人，加上医务人员及病人家属约千人，至于厕所冒烟的23号男病房，有待维修人员修护好空调系统。

消拯局发言人表示，这起冒烟事件是23号病房的空调发电机所引发，确实原因还有待进一步调查。

南兰区国会议员刘强燕今早在新闻发布会上透露，事件的起因是空调的气体泄漏导致，幸而没有引起大火。在下周国会复会，她将会把此事反映给卫生部，要求详细彻查，以防事故重演。