付錢買學生簽證被騙 尼籍留學生報警捉人

莫哈末扎尼手持疑犯印制的伪造公函。

（吉隆坡18日讯）25岁尼日利亚籍留学生为了处理延长学生签证期限的事宜，缴付5万6500令吉给两名巴基斯坦籍“中间人”，待等待4个月后仍无下文，始知受骗，报警捉人！

两名疑犯是印刷两种假公函，分别是移民局与内政部，还印有两个部门的标志，他们是通过一名本地人取得假文件，后者曾在政府的代理单位工作。

这宗案件在雪兰莪州八打灵再也地区发生，八打灵再也警区主任莫哈末扎尼助理总监周六在记者会说，事主3年前入境我国，目前在巴生谷地区一间高等教育学府念书，7月通过友人介绍认识两名疑犯。

他说，由于事主的学生签证快要届满，而遭疑犯游说可通过他们，取得内政部发出的公函以延长学生签证期限。

事主不疑有它，将4万6500令吉现金交给疑犯，但过后没有下文，于是与疑犯相约见面了解，但被告知还有支付多一万令吉。

“事主周三（15日）在八打灵再也地区汇款到指定户头后，突觉得可疑，于是暗中报警求助。警方接到投报，立刻前往SS2区的马来亚银行分行，拘捕这两名疑犯。”

莫哈末扎尼说，警方随后搜到一批文件，揭发是他们私自印制伪造的公函。

他说，这是一宗蓄意欺骗的行为，但仍有其他留学生相信可以通过中间人，处理在我国延长逗留期限的手续。

他补充，警方还要寻找一名涉及印制伪造公函的本地疑犯，以及了解是否还有其他受骗事主。

两名疑犯目前在刑事法典第420欺骗条文下，被延长拘留至21日，助查此案，警方也会考虑是否可援引刑事法典第465伪造信函条文，调查此案。