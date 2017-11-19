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橫行3州專搶轎車 7劫匪涉26宗案落警網

发布于 November 19, 2017
莫哈末扎尼：警方找回9辆失车。
莫哈末扎尼：警方找回9辆失车。

（吉隆坡18日讯）7名专抢车子的匪徒，在柔、森、雪3州横行两个月，涉及26宗劫车案，最终被警方拘捕归案。

匪徒的作案手法是乘坐失车制造假车祸后，引事主下车后伺机劫车，较后抛弃失车，使用另一辆失车寻找目标，或以低价出售失车与汽车零件，他们每次案都携带铁锤或利器。
警方数据发现，他们的作案地点都是在偏僻地区、路旁与住家前等，没有指定的车款，只要有机会便作案，单单在雪州八打灵再也地区涉及的10宗案件中，事主共损失22万令吉。
八打灵再也警区主任莫哈末扎尼助理总监周五在记者会说，上月18日凌晨时分，一名乘坐丰田Harrier多用途汽车的车主，在格拉纳再也地区，遭分骑两辆摩托车的数名匪徒拦劫，驾走他的车子。
他说，这批匪徒在过后的12天内，在灵市地区涉及10宗劫车案，包括在路旁拦劫、制造假车祸，以及在民宅前抢车；期间曾发生事主反抗时遭打伤。
他指出，警方随后成立专案小组调查此案后，于周日（12日）晚上9时，，在白沙罗柏兰岭地区，拘捕两名廿多岁印裔男子。
过后，警方根据落网匪徒提供的情报，分别在首邦市与霹雳州，拘捕另5名匪徒同党。
“调查发现，他们自10月起涉及其它地区的劫车案，分别首邦市两宗、巴生南区一宗、森美兰州4宗，以及柔佛州9宗。”
“警方在查案过程中，找到9辆失车，其中7辆是抢劫而来，两辆是偷窃的。警方也找到作案工具。”
莫哈末扎尼说，疑犯廿多到卅多岁，其中一人不但有犯罪前科，而且也是白沙罗一宗劫掠案的通缉犯。
警方还要寻找3人助查此案，目前，警方援引刑事法典第395／397持械结伙劫掠条文查案，疑犯被延长拘留到22日，若有需要会将他们押往其他州属助查其它劫车案。
他劝请公众在偏僻地区行驶时遭其它车子撞到后，怀疑是蓄意制造假车祸的话，马上乘车到警局或加油站求助。

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