涉分享罵張盛聞視頻被扣 雖然心中有陰影 李天才：不會關臉書

倪可敏赠水果礼蓝予李天才父子及为他们一家人打气，右起刘长一及郑国霖。

（太平18日讯）下载及上传辱骂教育部副部长拿督张盛闻视频的果农李天才已获释，他坦言虽然心中有阴影，但不会关闭脸书，也会继续上传具正能量的视频，理性论证。

他表示，不知自己是否会被提控，也没去想这回事。

他指出， 他不认识短片中的人，看到该短片，觉得对方说的也是平时都听惯的话，觉得他可能是刚被吵醒而家乡被淹水回不了家，明天又要做工而发发牢骚而已。他在脸书上转发该视频，只是存粹的分享出来让大家评评理，没想到这一分享一发不可收拾。

他在获释及心情平复后，今日在十八丁州议员蔡依霖及保阁亚三州议员郑国霖陪同下，召开记者会，讲述事件的经过，被扣至被释的点点滴滴。他也在会上感谢全国各地网民对他的关心。

李氏的两位儿子也出席，因要帮助孩子减轻他们的心理压力，让他们知道爸爸不是坏人，避免同学以异样眼光看他们。

他说，在关丹获释后归心似箭，只想快点回家及回到果园工作，在回到太平后直接到警局，驾车回家，做好被扣留前未完成的工作，才完全放松心情。

他说，经过此次事件，让他体会到我们的生活与政治息息相关，原本以为一般只有政治人物才会被捉，但现在连农民也被捉。因此身为社会一份子，要参与社会，就算不参与也要懂得，懂得如何跟进，懂得如何分享信息，懂得如何选择。

无论如何，十八丁州议员蔡依霖希望马青撤销报案，此事告一段落 ，不要再当“闹剧”般演下去。如果李天才真的被提控，她将会给予法律援助，而关丹韩启将会成为他的辩护律师。

她认为，警方应找视频的主角，而不是向李天才这位农民下手。经过此事，也希望部长有反省能力，说话要谨慎。

保阁亚三州议员郑国霖表示，任何的领袖发言必须谨慎，毕竟网民及公众对于领袖的言论敏感。

他认为，对于有事实根据的视频可以支持分享，警方此次延扣李天才，相信是引发白色恐布，以期打压网民使到他们不敢在网上分享讯息。

倪可敏：分享視頻不是刑事罪

行动党副秘书长倪可敏今日慰问因分享视频遭到马华举报而遭警方拘捕扣留在关丹的太平果农李天才，并指国民享有免于恐惧的自由，在网上分享视频绝不是一项刑事罪。

他说，李天才只是一个农民，可是马华故意选在关丹报案，结果导致李天才被逮捕到离开太平480公里的关丹遭扣押兩天，对此马华总会长拿督斯里廖中莱应该清楚交代这种对付普通市民的手段是否是来自该党中央的指示。

他对于关丹马华公共投诉局主任徐祥強只因为代表马华党员对李天才造成的不便公开道歉却马上遭到马华开除党职深表同情，这显示马华不能容纳有良知的党员，任何有正义感的人都应该即刻退党，拒绝继续遭人愚弄。

他也代表梹州首長林冠英特別邀请李天才一家人下周六到梹城做客，表达首长对此亊的关心。在见面会上林冠英还通过倪可敏的手机与李天才亲自亲切对话，李氏对自己成为梹州首长的贵宾感到受宠若惊，场面一片溫馨。出席今日见面会的包括保閣亞三州议员郑国霖及太平行动党联委会署理主席刘长一等。