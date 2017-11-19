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33513公里有道路網銜接 砂僅56.11%道路鋪瀝青

发布于 November 19, 2017
Pusaka Capital私人有限公司主席拿督沙鲁杜（左2）与Petronas Dagangan有限公司董事经理拿督莫哈末伊布拉欣奴丁（右2）在签署合作备忘录后，互相交换备忘录。
Pusaka Capital私人有限公司主席拿督沙鲁杜（左2）与Petronas Dagangan有限公司董事经理拿督莫哈末伊布拉欣奴丁（右2）在签署合作备忘录后，互相交换备忘录。

（本报古晋18日讯）Pusaka Capital私人有限公司与Petronas Dagangan有限公司今日完成签署合作备忘录，Pusaka Capital公司未来将直接参与整个砂拉越的沥青的批发及贸易。

Pusaka Capital公司成立于2014年，是砂木材工业发展机构的投资公司，以快速引领丹绒玛尼区的发展刺激地区的经济发展，也旨在促进砂再生能源走廊发展计划下的中区工业成长。
副首长、第二城市发展与天然资源部长兼工业与企业发展部长拿督阿玛阿旺登雅今早在见证上述备忘录签署仪式上致词时指出，砂州目前有3万3千513公里的道路网络衔接，然而其中只有56.11%道路是已铺沥青道路，可见砂拉越在沥青方面的需求量仍非常高。
他表示，随着政府在丹绒玛尼完成了沥青储存设施，期望政府将后不会不再面对沥青共短缺的情况，以满足建设泛婆大道、沿海大道、第二主干道路及乡区道路的沥青需求。
此外，他也指出，截至目前，政府已投入31亿4千万令吉建设丹绒玛尼的设施。目前，Pusaka Capital公司也正在兴建着超过200间住宅房屋，以迎合人口增长的需求。
另外，他称，政府希望在未来能看见更多本地业者参与国油公司的上游业务，包括石油及天然气等业务。
他说，丹绒玛尼的多元发展，包括清真工业枢纽、造船业、棕油综合工业（POIC）、木材工业及渔业发展等，相信将会把丹绒玛尼区打造成砂拉越中区的新经济枢纽。
他也表示，随着砂木材工业发展机构及Pusaka Capital私人有限公司积极招商及与潜能投资者洽谈，丹绒玛尼预料预料在未来数年内将会促成更多经济成长。

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