納吉闡明政府對大馬協議立場 沙民可自由談論自身權益

（兵南邦18日讯）首相拿督斯里纳吉强调，中央政府遵守1963年马来西亚协议（MA63）精神，无权拿走任何属于沙巴州和人民的权益，也无意这么做。

他说，假如以前无意中被取走的任何事物，务必将之取回。

“这是我们的斗争。这不仅是沙巴团结党的斗争，这是我们共同的斗争。我与你们有共同的想法。”

纳吉今天为沙巴团结党第32届常年代表大会主持开幕时致词。

沙巴首长丹斯里慕沙阿曼、沙团结党主席丹斯里拜林、党署理主席兼能源、绿色工艺及水源部长拿督斯里麦西慕及国阵成员党领导人也有出席。 纳吉说，沙巴人民有权谈论马来西亚协议赋予他们权利的相关课题，无需担心会受到对付。

“要谈MA36就谈吧。我不会用内安法令把任何人关起来。拿督斯里麦西慕曾因为内安法令而休息60天。因为‘那个人’用内安法令送他进去……我想要的是公正。”

首相希望各造给予中央政府一些时间研究有关马来西亚协议的诠释事宜，因为目前众说纷纭，各有不同的诠释。

纳吉说，国阵政府做好准备研究和聆听沙巴人民的心声，包括非法移民和马来西亚协议相关课题，证明在国阵施政下的大马和沙巴前途一片光明。

“我们可以看到。昨天我宣布大马经济增长率为6.2%，在世界也是其中一个最高的增长率。我们已推动各种计划。泛婆大道工程在如火如荼进行。吉隆坡第一期捷运已经完成。这全都显示大马的前景。我们将维护一切，包括沙巴人民的安全。”

有鉴于此，纳吉说，沙巴人民应相信国阵是他们最好的选择，而非选择目前处于混乱，甚至不遵守自身党章的反对党。

“不只是我们的法规。他们连自己的条规都不能遵守。要如何治理这个国家？”

纳吉说，他领导的中央政府将继续与沙巴州政府合作推动该州发展。

“沙巴会继续取得发展。在沙巴有能与我合作的好领袖。沙巴首长丹斯里慕沙和沙巴团结党是我们忠实的朋友。我们能解决非法移民和风俗地的问题。”

他促请沙巴人民勿再指望只会贩卖空头承诺的反对党。