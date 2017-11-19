魏家祥：從註冊局轉移至消拯局 不接管義消局財產

（峇株巴辖18日讯）首相署部长拿督斯里魏家祥说，尽管政府拟将义务消拯队的注册从社团注册局转移至消拯局，但政府绝不会接管义消队的财产，此举措只是为协助义消队接受专业训练，朝向系统化发展。

他说，最近北马地区传出政府将接管全马义消队的消息，且有指政府将接收义消队的资产，令义消队人心惶惶，该队部分地区负责人此前更为此向他与马华总会长拿督斯里廖中莱求助。

“据我向城市和谐、房屋及地方政府部长丹斯里诺奥玛了解，他表示政府并无接管之意，也保证不会夺取义消队财产，该部只是在探讨把义消队注册登记在消拯局之下，公众勿相信谣言。”

他今日为马华亚依淡区志愿消防拯救队新会所主持开幕仪式时，针对坊间传出政府将接管义消队一事时举例，家教协会是注册在学校名下，体育团体如今也是直接向青体部注册，这都是为协助社团管理迈向专业化，及易于获取更多资源，义消队注册转移与上述情况同理。

魏家祥赞扬，许多来自新村的义消队队员，自80年代成立后便不辞劳苦，不分种族，在第一时间救人于危难，发挥雪中送炭的精神，是人民心中的幕后英雄。

他宣布拨款1万令吉给予马华亚依淡区志愿消防拯救队，作为活动基金。

柔州消拯局副局长莫哈末尤索夫说，柔佛州拥有27支义务消防队，且各区义消队成立历史久远，令人感到光荣。

他说，义消队是连接公众与消拯局的桥梁，能在第一时间赶到灾难现场先行支援，就如亚依淡区志愿消防拯救队，在亚依淡消拯局5月开幕后就持续给予配合，双方合作无间。

据悉，马华亚依淡区志愿消防拯救在1987年正式成立，2006年归纳在马华志工团名下，目前拥有120个队员、3辆消拯车及1艘救生艇。

该队位于亚依淡新村第5巷的新会所，相信是国内第一所由政府拨款兴建，拥有齐全设备的志愿消拯队会所。出席者包括该队队长王文兴、顾问刘金发、永平县议会主席哈菲兹及马华亚依淡区会主席林添顺等。