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公中好聲音之班歌比賽 讓學生展現唱歌才華

发布于 November 19, 2017
公教中学校长郑文牍修士（中）及2017年公中好声音之班歌比赛筹备会主席郑敦弘（右3）与5位评审员联合主持开幕爆彩仪式。
公教中学校长郑文牍修士（中）及2017年公中好声音之班歌比赛筹备会主席郑敦弘（右3）与5位评审员联合主持开幕爆彩仪式。

（本报诗巫18日讯）公教中学校长郑文牍修士表示，2017年公中好声音之班歌比赛给予学生们有机会展现自己唱歌才华的舞台。
他称，今年有别于以往，今年是班级比赛，学生们用一首歌来展现出各班级的气魄与才华及理想。他续称，在比赛中，不单要展现出自己的唱歌才华，还要展现出自己的文笔与班级的想法。
他期望能够借着该平台，来让学生们更加积极在音乐方面的欣赏与才华。
他指出，每年年尾，学生们的学习告一段落，而这时是个很轻松的机会来让学生们表现自己，让学生们在校园的生活中，更加的充实，不仅在学术上，且在才艺上也有发挥的平台。
郑文牍希望明年会有更多学生参与该赛，踊跃上台呈献。他也希望学生们能够合作参与节目，让学生们在中学毕业后，对中学生涯有美好的回忆，永远不会忘记与同学们一起进行这些有意义的活动。
2017年公中好声音之班歌比赛成绩如下：
冠军：初三忠
亚军：初三孝
季军：初一孝
殿军：初二爱
第五名：初一信
最佳编词奖：初一忠

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