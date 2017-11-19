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留華砂總促踴躍報名 海外華裔青少尋根之旅

发布于 November 19, 2017

（诗巫18日讯）留华砂总促请符合条件的青少年，踊跃报名今年12月21日至2018年1月1日于中国江苏省南京市举办的“2017年海外华裔青少年寻根之旅冬令营-江苏省南京营”。
这是为了让更多的华裔青少年走进南京、了解中国，经留华砂总协调，南京侨办近日将马来西亚的青少年名额增加至10个。
该冬令营由中国国务院侨办主办、江苏省侨办承办。即日起，所增名额向全国开始招生，该会鼓励12-18岁的青少年报名冬令营，赴南京学习和体会历史、地理及中华文化的精髓。
有兴趣者，请速洽询该会秘书处（013-8433655、084-336023）及领队林敬倡（011-10598880）询问详情。报名资料可登录该会网站http://www.myliuhua.org/activity.html下载。
南京冬令营团费分别为3千300令吉（从诗巫集合出发）与2千650令吉（从吉隆坡集合出发）。费用已含诗巫/吉隆坡-南京往返机票、膳宿、签证费。审核合格被录取的学员须缴付全费。缴交团费后放弃名额者，所有费用不予退还。
另外，该会也将于12月5日至14日率团访福建省展开10天的教育考察与访问，以搭建砂拉越学校与福建省各中小学和大学的合作交流平台。该团由中国福建省海外交流协会主办、留华砂总协办，行程包括拜访福建省侨办和教育厅，参观和考察中小学和大专院校。
目前参团的团员来自17个不同的中小学等的教育单位，包括美里、古晋、诗巫及民都鲁。福建侨办对考察团的参访高度重视，安排了周全的行程。
侨办也正积极为砂拉越和福建省内的学校牵线，缔结为姐妹校。姐妹校建立的目的在于促进推动国际交流合作，以对学校之教学、研究、行政产生正面影响。
该会相信透过此次的实际教育考察活动和亲身体验，团员将对福建的教育发展有更加直观认识和深入的了解。考察团开放给华校董事、校长及教职员参加，目前尚可接受报名，该会吁请有意参团者趁最后机会报名。

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