首页 娱乐新闻 史泰龍逞獸慾誇“緊” 被控揪保鏢性侵16歲女

史泰龍逞獸慾誇“緊” 被控揪保鏢性侵16歲女

发布于 November 18, 2017
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好莱坞性骚门持续爆发，71岁动作巨星席维斯史泰龙也卷入性骚丑闻，遭控在1986年性侵一名年仅16岁的女粉丝，警方的报告指出史泰龙强迫这名女性为他与保镖麦克德卢卡口交甚至3P，并威胁若她敢说出去就打爆她的头。史泰龙目前透过发言人表示“这起事件不曾发生。”
根据英国《每日邮报》独家取得的文件显示，史泰龙在拍摄《超越巅峰》（Over the Top）期间，将一名16岁的女粉丝带进房间并强迫她与自己和保镖3P，这名女性表示她在史泰龙的胁迫下，接连为他以及保镖口交。 史泰龙逞兽欲时还说她“非常紧”，她表示当时她觉得非常不舒服，但也认为自己“别无选择”。新闻曝光后震惊各界，更有一名拉斯维加斯退休的警探证实这份资料绝对真实正确，可史泰龙发言人却极力否认，强调“这是绝对荒谬又造假的故事！”

金球视帝淫行被戳
另外曾以《透明家族》拿下金球音乐及喜剧类影集视帝的男星杰弗瑞塔柏（Jeffrey Tambor）也2度遭控性骚，《透》剧的变性演员崔丝黎赛特（Trace Lysette）控诉曾遭他多次以淫秽、充满性暗示的言语骚扰，甚至曾在拍摄空档试图性侵她，目前《透》剧的制作方亚马逊已经针对该案件展开调查。

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