恭候校友返母校校慶 汶中校園裝扮一新

（本报斯市17日讯）汶莱中华中学今日校园装扮一新，恭候海内外校友返回母校，一起庆祝母校95周年校庆。

配合该校95周年校庆庆典活动，汶中诚邀广大校友于明日（18日）返回母校，与母校共享95周年校庆之欢乐，共襄盛举。

为了把校友回校日举办得圆满和成功，汶中校友回校日筹委会除精心筹备系列活动外，还于今天下午2点在昭应室召开筹委会第4次会议，主要是针对前期工作进行检讨，以求做到尽善尽美。

是项汶中校友回校日活动分两个时段进行。上午活动除了周会、叙旧、摄影、参观校园和展览外，在该校的幼儿园底层还举办了一个小型的义卖会场。不仅售卖各种精美的商品、纪念物，更有各种美味可口的小吃等着校友来品尝。

此举的重要原因之一就是联络广泛校友的情感，不求为母校筹款，只让校友们能够开心而来，乘兴而归。

此外，当天的晚宴活动更是精彩纷呈，值得期待。届时校友欢聚一堂，一边欣赏精彩的文艺演出，一边互相传达问候和祝福。晚宴活动还包括历届校友的舞台表演、快闪串串烧以及幸运大抽奖等。

值得注意的是，出席晚宴活动的校友们需在当天下午6点45分前抵达汶中校园。若先行抵达的校友，则安排在忠孝楼的课室内等候。

在傍晚6点50分，出席者由筹委会工委们统一引导进入和平堂。该校在和平堂门外有一个隆重的欢迎仪式。

如今，喜庆热闹又不失汶中文化特色的气氛正慢慢袭来，精彩的校友回校日活动即将掀开序幕。

慶典更加順利 汶中整體彩排校慶

（本报斯市17日讯）汶莱中华中学为配合95周年校庆庆典活动而在明天举办的“校友回校日”活动更加顺利，该校昨晚进行整体彩排工作。

昨晚出席现场采排工作包括有署理董事长林文华、副董事长林登财、副董事长方永源、董事副总务林登源、董事麦顺成、马海耀副校长、董事夫人及教师等。

据悉，此次“校友回校日”诚邀大约有700人的校友回家走走，同时参与明天汶中“那些年”校友回校日的活动。

此举是希望校友们能返回母校共襄盛举，目睹母校在过去95年来的办学的历程及发展成就，并重温母校学习时的点点滴滴，也让校友可以透过活动与昔日的老师，同窗一同交流与分享。



