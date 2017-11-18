首页 新闻 汶莱新闻 恭候校友返母校校慶 汶中校園裝扮一新

恭候校友返母校校慶 汶中校園裝扮一新

发布于 November 18, 2017

（本报斯市17日讯）汶莱中华中学今日校园装扮一新，恭候海内外校友返回母校，一起庆祝母校95周年校庆。

配合该校95周年校庆庆典活动，汶中诚邀广大校友于明日（18日）返回母校，与母校共享95周年校庆之欢乐，共襄盛举。
为了把校友回校日举办得圆满和成功，汶中校友回校日筹委会除精心筹备系列活动外，还于今天下午2点在昭应室召开筹委会第4次会议，主要是针对前期工作进行检讨，以求做到尽善尽美。
是项汶中校友回校日活动分两个时段进行。上午活动除了周会、叙旧、摄影、参观校园和展览外，在该校的幼儿园底层还举办了一个小型的义卖会场。不仅售卖各种精美的商品、纪念物，更有各种美味可口的小吃等着校友来品尝。
此举的重要原因之一就是联络广泛校友的情感，不求为母校筹款，只让校友们能够开心而来，乘兴而归。
此外，当天的晚宴活动更是精彩纷呈，值得期待。届时校友欢聚一堂，一边欣赏精彩的文艺演出，一边互相传达问候和祝福。晚宴活动还包括历届校友的舞台表演、快闪串串烧以及幸运大抽奖等。
值得注意的是，出席晚宴活动的校友们需在当天下午6点45分前抵达汶中校园。若先行抵达的校友，则安排在忠孝楼的课室内等候。
在傍晚6点50分，出席者由筹委会工委们统一引导进入和平堂。该校在和平堂门外有一个隆重的欢迎仪式。
如今，喜庆热闹又不失汶中文化特色的气氛正慢慢袭来，精彩的校友回校日活动即将掀开序幕。

慶典更加順利  汶中整體彩排校慶

（本报斯市17日讯）汶莱中华中学为配合95周年校庆庆典活动而在明天举办的“校友回校日”活动更加顺利，该校昨晚进行整体彩排工作。
昨晚出席现场采排工作包括有署理董事长林文华、副董事长林登财、副董事长方永源、董事副总务林登源、董事麦顺成、马海耀副校长、董事夫人及教师等。
据悉，此次“校友回校日”诚邀大约有700人的校友回家走走，同时参与明天汶中“那些年”校友回校日的活动。
此举是希望校友们能返回母校共襄盛举，目睹母校在过去95年来的办学的历程及发展成就，并重温母校学习时的点点滴滴，也让校友可以透过活动与昔日的老师，同窗一同交流与分享。

汶中和平堂前装扮有欢迎校友回校的“彩门”。
汶中和平堂前装扮有欢迎校友回校的“彩门”。

  • 蔡顏海接待訪華汶媒 鼓勵兩國無私交流

    （本报南京17日讯）南京市对外文化交流中心秘书长蔡颜海指出，在接待到访的汶莱访问中国媒体团时表示，南京市对外文化交流中心积极鼓励两国民间团体之间透过多管道、多层面，进行无私的交流。…
    November 18, 2017
    0 second read
  • 汶莱传媒访问中国团成员参观浡泥国王麻纳惹加那乃皇陵。

    南京汶萊古蘇丹皇陵 明年大幅修建美化

    （本报南京17日讯）中方将对位于中国南京的汶莱古时苏丹麻纳惹加那乃皇陵展开石像清理工作，并对所在的陵园展开大程度的修建与美化工作，相关工作完成后，该陵园将呈现全新的面貌。 中国与汶…
    November 18, 2017
    0 second read
  • 在中国驻汶莱大使馆杨健大使见证下，云端管理系统代表温武平移交网页模型予刘小源董事长时摄。

    成績斐然令人鼓舞 奕中校慶籌504242.89元

    （本报马来奕17日讯）马来奕中华中学庆祝创校86周年晚宴于昨晚在该校体育馆圆满结束，该校董事长刘小源于晚会上宣布在华教热心人士的大力支持下，该校成功筹获得了汶币504242.89元…
    November 18, 2017
    2 second read
载入更多相关文章

  • 蔡顏海接待訪華汶媒 鼓勵兩國無私交流

    （本报南京17日讯）南京市对外文化交流中心秘书长蔡颜海指出，在接待到访的汶莱访问中国媒体团时表示，南京市对外文化交流中心积极鼓励两国民间团体之间透过多管道、多层面，进行无私的交流。…
    November 18, 2017
    0 second read
  • 汶莱传媒访问中国团成员参观浡泥国王麻纳惹加那乃皇陵。

    南京汶萊古蘇丹皇陵 明年大幅修建美化

    （本报南京17日讯）中方将对位于中国南京的汶莱古时苏丹麻纳惹加那乃皇陵展开石像清理工作，并对所在的陵园展开大程度的修建与美化工作，相关工作完成后，该陵园将呈现全新的面貌。 中国与汶…
    November 18, 2017
    0 second read
  • 在中国驻汶莱大使馆杨健大使见证下，云端管理系统代表温武平移交网页模型予刘小源董事长时摄。

    成績斐然令人鼓舞 奕中校慶籌504242.89元

    （本报马来奕17日讯）马来奕中华中学庆祝创校86周年晚宴于昨晚在该校体育馆圆满结束，该校董事长刘小源于晚会上宣布在华教热心人士的大力支持下，该校成功筹获得了汶币504242.89元…
    November 18, 2017
    2 second read
Load More In 汶莱新闻
评论功能已关闭