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蔡顏海接待訪華汶媒 鼓勵兩國無私交流

发布于 November 18, 2017

（本报南京17日讯）南京市对外文化交流中心秘书长蔡颜海指出，在接待到访的汶莱访问中国媒体团时表示，南京市对外文化交流中心积极鼓励两国民间团体之间透过多管道、多层面，进行无私的交流。
蔡颜海秘书长希望借此两国实现民间开放的理念，推动更好的更合理的民间合作布局。
他表示，这也在于让两国民间合作在不断的推进之余，也能符合当前所需，建立好民间基层之间的合作，为未来双方的合作创建更好的基础。
他在15日下午在中国汶莱文化中心与到访的汶莱传媒团访问团进行交流。中国国家发展与改革委员会国际合作中心研究员邢国均也陪同访问团出席交流活动。
蔡颜海秘书长表示，中国与汶莱历史文化研究中心主任杨新华今年6月22日率团前往汶莱进行历史与文化交流，显示出双方的友好关系。
他表示，多天的访问期间，该访问团分别到访汶莱历史中心、汶莱博物馆等地并和当地学者等进行了直接交流。
南京市对外文化交流中心秘书长蔡颜海、副秘书张荣沛等也出席了这项交流活动。
他指出，学者们也向访问团讲解了汶莱国内一些文物背后中所含有的中国元素，凸显出双方的深厚友好关系。

交流促進彼此了解
朱向東設宴款待汶媒體

（本报南京17日讯）南京雨花台区文化局局长朱向东前天设宴款待到访南京的汶莱媒体访问中国团。
双方借此晚宴进行交流，促进彼此之间的了解。晚宴在当地一间著名清真餐厅进行。
中国国家发展与改革委员会国际合作中心研究员邢国均也陪同访问团出席此晚宴。
同时南京市对外文化交流中心副秘书戎沛、中国与汶莱历史文化研究中心主任杨新华等也出席了这项交流活动。

南京市对外文化交流中心秘书长蔡颜海与汶莱媒体访问团团长凯鲁相互交换纪念品。
南京市对外文化交流中心秘书长蔡颜海与汶莱媒体访问团团长凯鲁相互交换纪念品。

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