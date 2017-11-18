南京汶萊古蘇丹皇陵 明年大幅修建美化

汶莱传媒访问中国团成员参观浡泥国王麻纳惹加那乃皇陵。

（本报南京17日讯）中方将对位于中国南京的汶莱古时苏丹麻纳惹加那乃皇陵展开石像清理工作，并对所在的陵园展开大程度的修建与美化工作，相关工作完成后，该陵园将呈现全新的面貌。

中国与汶莱历史文化研究中心主任杨新华指出，浡泥国王麻纳惹加那乃皇陵石像清理工作将在明年3月展开。清理工作主要针对屹立在苏丹陵墓前的石像进行。

他表示，建立在浡泥国王麻纳惹加那乃皇陵前的石像共有十尊之多。这些石像包括了生前用于代步的骏马驾马匹的马夫、将军、老虎等。

杨新华透露，此些石像表面已经长满了青苔及一些菌类，需要进行必要的清理。清理工作将由博物院专人负责进行。

也是文博研究员的杨新华表示，为了避免对石像造成损伤，清理工作并不常进行，仅有在必要时落实。

他在南京市对外文化交流中心与到访的汶莱访问中国团交流活动上发表谈话之际透露了上述讯息。

南京市对外文化交流中心秘书长蔡颜海、副秘书张荣沛等也出席了这项交流活动。

同时浡泥国王麻纳惹加那乃所在的陵园后放陵区，也将在明年进行大幅度的修建与美化工作，在此项工作下，整个陵园区将出现不同的面貌。

南京市对外文化交流中心秘书长蔡颜海透露相关项目已经获得审批推行，预计可在明年6月完成工作。

浡泥国王麻纳惹加那乃下葬的石子岗墓园，属于古时皇室大臣与显赫人士之墓园，此墓园安葬着1千名旧时的皇室大臣等。

汶莱旧时苏丹麻纳惹加那乃是在公元1408明永乐6年率妃，子配臣500，访明王朝永乐皇帝，在中国逗留数月后突染重病并在 10月间病故名都南京，终年28岁。

楊新華：或列世界文化遺產

蘇丹麻納惹加那乃皇陵

（本报南京17日讯）中国与汶莱历史文化研究中心主任杨新华透露，在中方真对郑和下西洋路径文物等提出申请列为世界文化遗产下，位于南京的汶莱古时苏丹麻纳惹加那乃皇陵也有可能因此而被列为世界文化遗产。

他透露，争取郑和下西洋路径文物等列为世界文化遗产下，一些为海外，郑和当年在远航路径的一些相关历史性地点也有可能在申请成功后成为世界文化遗产。

杨新华就有关浡泥国王麻纳惹加那乃皇陵保护工作事项做出进一步解释是做出上述说明。

浡泥国王麻纳惹加那乃皇陵目前在获得妥善的保护下，时至今日一处于非常完整的状态中。

他指出，经历过不少的战乱后，该陵园中的极多人像马像都已经倒塌，不过位于浡泥国王麻纳惹加那乃皇陵的相关石像则保持在完好的形态中。

不过位于皇陵前，旧时相信建有一座作为进行祭拜仪式的建筑已经不复在。

他在南京市对外文化交流中心与到访的汶莱访问中国团交流活动上也向访问团讲解了有关该陵墓的种种。

南京市对外文化交流中心秘书长蔡颜海、副秘书张荣沛等也出席了这项交流活动。

浡泥国王麻纳惹加那乃皇陵在1958年被从新发现，中方对此非常珍视。并在2001年被列为国家重点保护单位。随后也2003年进行第7次的修整工作让此具有六百年历史的陵墓重现辉煌。

運往海外展出並不難

楊新華冀辦南京彩燈花石展

（本报南京17日讯）中国与汶莱历史文化研究中心主任杨新华期望在汶莱进行南京的彩灯展示与花石展览获活动。

他表示，南京早前在海外进行了一些彩灯展示活动，并获得热烈的回响，而他相信汶莱民众也会对南京彩灯感兴趣。

杨新华在与到访南京的汶莱媒体中国访问团进行交流之际，表达了上述意愿。此交流活动在进中国汶莱研究中心进行。

对于花石头展，他表示花石是种非常美丽炫目的石头，此些石子色彩缤纷，属于南京特有。

他透露，位于石头子岗的浡泥国王麻纳惹加那乃皇陵中也具有此特殊的石子。

其表示，要将此些特殊石头运往海外进行展出并不困难。