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成績斐然令人鼓舞 奕中校慶籌504242.89元

发布于 November 18, 2017
在中国驻汶莱大使馆杨健大使见证下，云端管理系统代表温武平移交网页模型予刘小源董事长时摄。
在中国驻汶莱大使馆杨健大使见证下，云端管理系统代表温武平移交网页模型予刘小源董事长时摄。

（本报马来奕17日讯）马来奕中华中学庆祝创校86周年晚宴于昨晚在该校体育馆圆满结束，该校董事长刘小源于晚会上宣布在华教热心人士的大力支持下，该校成功筹获得了汶币504242.89元，成绩斐然，令人鼓舞。

该校筹委会主席杨诚兴在致词时表示，感谢大家年复一年为该校出钱出力，甚至亲自到场支持校庆活动，可说是该校最珍贵的老朋友！他也要向所有忙碌于台前幕后的教职员工以及学生表示衷心的感谢，与筹委会联手打造激励人心晚宴，校庆主题为“传承华夏文化，开创百年名校”。该校自创办以来经历了许多发展时期，虽然不同的时期都面对求生存和谋发展的挑战，然而历届董事始终遵循先贤的信念，肩负传承中华文化的使命，坚持发展华文教育，华文教程是华社发展的根基。走过86年风雨路，奕审能有今天的办学规模，不仅是全懂家教联合努力的成果，更仰赖社会大众对我们的鼎力支持欤护，让我们更有信心继往开来，深耕汶莱华教园地，同时展望前程，放眼百年时成为区域华校的佼佼者！一直以来，该校无论在学术抑或校外活动方面都表现，屡屡获奖，这一切在在彰显该校办学方针。但该校并不因此自满，精益求精当面对互联的时代变革，教育改革显得尤其重要。教育不只是为了解决现代的问题;更是为了解决未来的问题。
配合国家落实2035年宏愿，倡导卓越教学，打造理想的学习环境，以更完善的设施培育富创造性思维以及具健全人格的学生，为国家建设出力，对社会文明具有举足轻重的影响。
晚会由学生呈学生呈献系列精彩歌舞表演等丰富节目。
同时该校设立云端网页，让智能手机随地可跟进学校资讯，网页内有更多内容包括该校简介，学校行政，董事部，活动相册，新闻剪报，荣誉榜，表格下载，云端电子布告板等，欢迎民众下载：www.chunghuakb.edu.bn。

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