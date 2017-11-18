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薛瑞福： 美台軍艦互靠 符合美國“一中政策”

发布于 November 18, 2017

（华盛顿17日综合电）美国总统特朗普提名国防部主管亚太事务助理部长的薛瑞福表示，美台军舰互靠，符合美国“一个中国政策”的定义。他指出，美台军舰互靠，有助美国对台湾的支持和威慑中国的政治目标，如果美国国防部对此有不同意见，“我希望能够听并了解反驳的观点。”
国会参院军委会16日举行薛瑞福提名听证会。薛瑞福在提交给委员会的政策说明书中阐明自己支持美台军舰互靠的立场，指出美军飞机已偶尔降落台湾，也有台军用飞机降落在美国，美国在台湾也固定派有美军成员。
薛瑞福说，美国既然保有制定美国自己的一个中国政策的权利，自可着手美台军舰互靠。
他表示，美舰停靠台湾港口，合乎停靠在全球任何其他友好国家传统，让士兵可以休息，这将有助于招募和保留兵员，以及军舰维护、熟悉港口，协助规划可能发生的紧急情况，并有助美国对台湾的支持和威慑中国的政治目标。
薛瑞福说，如果美国国防部对此有不同意见，他希望能够了解反驳的观点。
在中国抗议美国对台军售上，薛瑞福表示，中国正在发展威胁台湾的能力，目前和未来中国都没有准备放弃对台使用武力的迹象。 因此，他认为台湾必须投资于遏制侵略的能力，采取有效的防御。 美国坚决支持台湾的这些努力。 根据《与台湾关系法》，他了解美国政府仍然坚定致力支持台湾，包括向台湾提供必要的防御武器，以期协助台湾保持足够的自卫能力。
他同时相信，美国和美国的盟友在印太地区保持着比中国强的决定性军事优势，但美国和盟邦仍必须继续投资于创新技术和能力 遏制中国的侵略。他表示，让中国看到和体验不良行为的后果也很重要。
薛瑞福在听证会同时指出，过去美国一直避免说中国是美国的“战略竞争者”，他认为现在是面对和公开承认这种事实的时候了。但他希望这不代表“军备竞赛”。
他表示，美国对中国的言行必须认真严肃对待。美国和印太地区内盟友分享利益，保持开放良好关系，但也需要保持警觉。

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