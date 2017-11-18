打臉特朗普 仍對朝推雙暫停

（华盛顿17日综合电）美国总统特朗普煞有介事宣称，中国对平壤的立场已丕变，也认同以“冻结换取冻结”的协议并无法解决朝鲜核武危机。然而，此片面说法随后便惨遭大陆打脸，陆方仍呼吁各方积极考虑此倡议，因为这才是解决朝鲜问题最可行的方案。

唯一方案 吁各方考虑

特朗普15日称此趟亚洲行希望实现三大目标，而这三项他认为都达成了，分别是联合全部国家一起对抗朝鲜、增强美国盟友以及印太地区的自由、坚持公平互惠的贸易。

特朗普宣称：“习主席承认，拥核的朝鲜对中国构成严重威胁，我们同意不接受所谓“冻结换取冻结”协议，像我们过去（与平壤）达成的这类协议就再三失败”。他坚称，朝鲜必须消除其全部库存核武，而对付平壤也不排除所有选项，并说韩国、菲律宾与越南的国家元首都表示愿配合联合国安理会对朝鲜的制裁决议案。

重启谈判 盼和平解决

“冻结换取冻结”即所谓的“双暂停”倡议，乃由大陆提出，主张为重启谈判，朝鲜冻结其核武和飞弹计划，以换取美国和韩国冻结定期联合军演。

特朗普的片面之词，随后便惨遭打脸。大陆外交部发言人耿爽16日表示，希望各方能认真对待并积极考虑“双暂停”倡议。他声称这是最可行和合情合理的方案，还说唯有透过对话，平衡解决各方的合理安全关切，才能找到和平解决的根本之策。

另外，韩国执政“共同民主党”党魁秋美爱也对华府智库表示，美国不应该在未经韩国政府同意下，就对朝鲜采取军事行动。

特朗普还谈到此行经贸成就，谈到与大陆签署2500亿美元的贸易合约，说这将给美国创造工作机会。并表示他所到之处受到的尊重和热情，显示“伟大的美国重返”，自己让美国“恢复原有的地位”。

特朗普访中 民主党炮轰

但民主党却批评，特朗普此行不乏盛大仪式却少有具体成就，并声称特朗普在北京因受到热情招待，未能捍卫美国立场。

不过大陆驻美大使崔天凯则帮特朗普讲话，表示不明白为何有人对特朗普在北京受到热情招待感到不快，还说“我不认为2500亿美元是个小数目。” 他说，这是两国政府和商业社团共同致力的成果，在政治意志下，这些协议会落实完成，带给两国人民真正利益。

崔天凯强调，中国对特朗普这次访陆的需求简单明了，即希望在互尊互利的基础下，与美国建立伙伴关系。