泰與中國軍工廠合作 設商營軍備製造中心

泰国近年重视防务科技的开发，图为上周于曼谷举行的2017年防务与安全博览会上，泰国国防科技局展示了自家研发的海军战斗无人机的原型。

（曼谷17日综合电）泰国国防科技局将与中国军工厂合作，于明年7月在泰国东北部孔敬府（Khon Kaen）设立商营联合军备制造中心。这项合作预示泰中军事合作进一步获得加强。

这将是泰国与中方合作的首个商营防务业设施，将为泰国军方向中方购买的武器系统提供组装、生产及维修的服务。

泰国国防部发言人孔集告诉媒体：“所有生产将提供给泰国国内的官方用途。”他说，中方将提供训练与科技转移。

他表示，这个中心日后还可以成为亚细安其他成员国的武器组装与维修中心。

至于泰中合作的详情，孔集说，泰国当局将与合作方中国兵器工业集团公司（NORINCO）深入讨论。中国兵器工业集团公司是综合型国际防务科技公司，制造坦克、武器及其它重型配备。

媒体就此事向中国兵器工业集团和中国国防部提出询问，但未接获回应。

另据泰国国防部，泰国政府也在同乌克兰、俄罗斯和南非，就设立类似的联合军备制造中心的事宜进行初步磋商。

自从泰国军人在2014年发动政变上台执政后，美国和西方国家就与泰国保持距离，中国逐渐成为泰国重要的武器配备的来源。自2015年起泰国向中国订购了许多武器，包括49辆坦克与34辆装甲车，单是这些的总额就超过3.2亿美元，比泰国向其他国家买的都多。泰国向中国下的最大军备采购单是其海军以10多亿美元订购的三艘潜水艇。不过，泰国这几年仍向俄美订购军用直升机。

泰国虽然仍继续同美国展开联合军事演习，不过这几年泰国的陆军和空军也开始同中方展开联合军演。