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柬最高法院解散最大反對黨 執政黨大選阻力劇減

发布于 November 18, 2017
柬埔寨明年大选前，传出最高法院解散反对党的判决，让外界担心是否又会发生社会冲突。
柬埔寨明年大选前，传出最高法院解散反对党的判决，让外界担心是否又会发生社会冲突。

（金边17日综合电）柬埔寨最高法院下令主要反对党救国党解散，禁止其100多名党员参政五年。这意味着，首相洪森领导的执政党在明年大选将不会面对有力竞争。

柬埔寨最高法院昨天就政府的请愿作出上述裁决。此禁令使得救国党（Cambodia National Rescue Party）118名成员未来五年不能担任公职。由于此案敏感，在法院公布裁决前，镇暴警察已封锁法院外道路，严阵以待。
议会席位重新分配
反对派无力挑战明年大选
救国党在2013年的大选中几乎把洪森拉下台，因此在明年大选到来之际，执政32年的洪森面对很大的压力。他被指为了加强他领导的人民党的大选胜算，在大选迫近时加大力道对付政敌和批评者。舆论此前已预料，洪森严密掌控的柬埔寨司法体系会作出上述判决；人权团体则警告，这样的判决将令明年的大选失去公信力。
根据政府在上个月修订的宪法条文，救国党在议会的席位将重新分配其他政党。这使得柬埔寨实际上成了一党独大，反对派已没有力量在明年的大选中挑战执政党。
2015年11月，救国党原党魁桑连西面对诽谤罪、煽动社会动乱等罪名，为避免被定罪而入狱，他再度流亡法国。
今年2月，桑连西宣布辞任救国党主席，他表示这是为了确保该党不会因为主席不在而遭禁。
可是9月3日，接任救国党主席的根索卡（Kem Sokha，64岁）也被逮捕，被控叛国罪和涉嫌借助美国的支持夺权，如果罪名成立，可判监达30年。
控方呈堂以一段2013年的视频为“证据”，指根索卡在澳大利亚向其支持者说他要通过美国的帮助推翻政府。
救国党否认政府的指责，指政府断章取义另有政治目的。该党没派代表律师到法院答辩，法官指辩方未递交答辩书，亦未派律师出庭，等同认罪。
根索卡被捕之后引发救国党的逃亡潮，该党说属下约半数议员因担心遭对付已逃离柬埔寨。

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