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聯合聲明：中菲同意 不為南中國海主權爭議動武

发布于 November 18, 2017

（马尼拉17日综合电）中国与菲律宾发表联合声明，同意避免诉诸武力来解决两国之间的南中国海主权争议。
中国总理李克强应菲律宾总统杜特蒂的邀请，在马尼拉出席东亚峰会后周三对菲展开正式访问。周三下午，李克强在马尼拉总统府同杜特蒂举行了会谈。
据媒体报导，中菲昨天在李克强结束访问后发布联合声明，重申南中国海维持和平以及海空航行自由至关重要。
声明指出，南中国海主权争议应该由“相关主权国”通过对话来解决，不可诉诸暴力或以暴力相威胁。两国相信“海事纠纷不是中菲关系的全部”。
南中国海蕴藏丰富的石油与天然气资源，菲律宾、越南、台湾、马来西亚、文莱宣称拥有部分主权，中国则宣称拥有几乎整个南中国海水域。中菲长期以来因南中国海主权争端而关系冰冷，不过自从杜特蒂去年上台后转而向北京示好，两国关系显着回暖。
联合声明强调，在中国、菲律宾以及其他亚细安成员国的协作下，南中国海局势整体而言比以往更加稳定。中菲同意加强海事合作，例如在海洋环保以及降低灾难风险方面，同时探讨联合进行海洋科学研究。
杜特蒂另外发表声明为刚在马尼拉结束的亚细安峰会作总结时，强调亚细安与中国在南中国海的关系“获得改善”。
他说：“鉴于此乐观势头，我们期待早日宣布与中国就《南中国海行为准则》开启实质磋商”。
亚细安与中国正探讨就南中国海制定一套行为准则，以避免在该争议海域擦枪走火，导致关系紧张。
杜特蒂希望明年初亚细安国家与中国在越南碰面时，能启动《南中国海行为准则》的磋商。他也指出，各国外交部已成功测试了一条专为处理海上突发事件而设的热线。“我们认为这些都是有助于缓解紧张气氛，减少事故、误会和误判的实用措施。”
中菲在联合声明中也提到要促进双边关系，推动在基础设施建设、生产能力、投资、商贸、农业、文化、民间交流等主要领域的合作。两国同意增加高层交流，并协调发展战略。
声明说，菲律宾重申支持“一个中国”政策，中菲也肯定了中国“一带一路”倡议与菲律宾发展计划的潜力，以及它们与《亚细安互联互通总体规划》的协同效应。

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