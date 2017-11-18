首页 新闻 国内新闻 拿汀地產經紀被槍殺案 表罪不成立7嫌犯當庭釋放

拿汀地產經紀被槍殺案 表罪不成立7嫌犯當庭釋放

发布于 November 18, 2017
凶徒朝车内死者开枪，车窗上可见明显弹孔。（档案照）
凶徒朝车内死者开枪，车窗上可见明显弹孔。（档案照）

（吉隆坡17日讯）去年轰动全国的华联花园拿汀地产经纪被枪杀案件今日终有结果，7名被告皆因表罪不成立而获当庭释放。

被控谋杀及教唆杀人罪的6男1女被告分别是柏甘纳柏迪（27岁）、威真端（30岁）、斯里卡纳柏迪（35岁）、陈远明（42岁，译音）、陈国良（44岁，译音）、沙迪尤拉（30岁）及刘丽珍（47岁，译音）。
柏甘纳柏迪及威真端被控予去年7月6日，下午2时至2时30分之间，在华联花园杀害32岁女地产经纪王秀玲，抵触刑事法典第302条文，一旦罪成，将面对强制性死刑。

而里卡纳柏迪、陈远明、陈国良、沙迪尤拉及刘丽珍则被控于去年7月6日，下午2时至2时30分之间，在华联花园教唆杀害王秀玲，他们被控抵触刑事法典第109条文，并在刑事法典第302条文下同读，罪成唯一刑罚为死刑。

高庭法官拿督阿兹曼今日基于辩方成功挑起合理疑点，宣判7名被告表罪不成立，获得当庭释放。

死者王秀玲是在2016年7月6日，下午2时30分载着5名孩子与1名女佣到华联花园用餐，在准备开车离开时，被骑着摩托的枪手往车内开枪，王秀玲因颈部中枪，当场毙命。

  • 汶莱传媒访问中国团成员参观浡泥国王麻纳惹加那乃皇陵。

    南京汶萊古蘇丹皇陵 明年大幅修建美化

    （本报南京17日讯）中方将对位于中国南京的汶莱古时苏丹麻纳惹加那乃皇陵展开石像清理工作，并对所在的陵园展开大程度的修建与美化工作，相关工作完成后，该陵园将呈现全新的面貌。 中国与汶…
    November 18, 2017
    0 second read
  • 在中国驻汶莱大使馆杨健大使见证下，云端管理系统代表温武平移交网页模型予刘小源董事长时摄。

    成績斐然令人鼓舞 奕中校慶籌504242.89元

    （本报马来奕17日讯）马来奕中华中学庆祝创校86周年晚宴于昨晚在该校体育馆圆满结束，该校董事长刘小源于晚会上宣布在华教热心人士的大力支持下，该校成功筹获得了汶币504242.89元…
    November 18, 2017
    2 second read
  • 泰国近年重视防务科技的开发，图为上周于曼谷举行的2017年防务与安全博览会上，泰国国防科技局展示了自家研发的海军战斗无人机的原型。

    泰與中國軍工廠合作 設商營軍備製造中心

    （曼谷17日综合电）泰国国防科技局将与中国军工厂合作，于明年7月在泰国东北部孔敬府（Khon Kaen）设立商营联合军备制造中心。这项合作预示泰中军事合作进一步获得加强。 这将是泰…
    November 18, 2017
    2 second read
载入更多相关文章
  • 警方雷厉风行打赌，非法赌博中心首当其冲。

    取締行動頻密業者照經營 非法賭博中心“見招拆招”

    （吉隆坡17日讯）非法赌博中心越夜越精采，赌徒越晚来越“安全”？ 执法人员取缔非法赌博中心的行动越来越频密，业者不再像以往般高调地公然在白天或全天候24小时营业，而是更加提防，把营…
    November 18, 2017
    0 second read

  • 洋灰製造廠冒用商標 值逾7萬產品遭充公

    （大山脚17日讯）槟州贸消局周四午取缔一间冒用其他洋灰商标包装的洋灰制造厂，起获3920包重达156公吨的冒用商标洋灰，市值约7万8400令吉。 位于武吉敏惹一间洋灰制造厂，涉嫌制…
    November 18, 2017
    1 second read
  • 孙德拉（左2）周五在记者会公布3宗肃毒行动的案情。

    警方偵破新興迷幻藥 加料即溶包售價300

    （吉隆坡17日讯）渗有新型精神活性物质（NPS）的“加料”即溶包，以最高价300令吉出售，5名男女涉及贩卖这些新兴迷幻药物牟利，最终落网查办！ 这5名华裔男女，8个月前起贩卖这类新…
    November 18, 2017
    2 second read
Load More In 国内新闻
评论功能已关闭