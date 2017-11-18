拿汀地產經紀被槍殺案 表罪不成立7嫌犯當庭釋放

凶徒朝车内死者开枪，车窗上可见明显弹孔。（档案照）

（吉隆坡17日讯）去年轰动全国的华联花园拿汀地产经纪被枪杀案件今日终有结果，7名被告皆因表罪不成立而获当庭释放。

被控谋杀及教唆杀人罪的6男1女被告分别是柏甘纳柏迪（27岁）、威真端（30岁）、斯里卡纳柏迪（35岁）、陈远明（42岁，译音）、陈国良（44岁，译音）、沙迪尤拉（30岁）及刘丽珍（47岁，译音）。

柏甘纳柏迪及威真端被控予去年7月6日，下午2时至2时30分之间，在华联花园杀害32岁女地产经纪王秀玲，抵触刑事法典第302条文，一旦罪成，将面对强制性死刑。

而里卡纳柏迪、陈远明、陈国良、沙迪尤拉及刘丽珍则被控于去年7月6日，下午2时至2时30分之间，在华联花园教唆杀害王秀玲，他们被控抵触刑事法典第109条文，并在刑事法典第302条文下同读，罪成唯一刑罚为死刑。

高庭法官拿督阿兹曼今日基于辩方成功挑起合理疑点，宣判7名被告表罪不成立，获得当庭释放。

死者王秀玲是在2016年7月6日，下午2时30分载着5名孩子与1名女佣到华联花园用餐，在准备开车离开时，被骑着摩托的枪手往车内开枪，王秀玲因颈部中枪，当场毙命。