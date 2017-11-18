取締行動頻密業者照經營 非法賭博中心“見招拆招”

警方雷厉风行打赌，非法赌博中心首当其冲。

（吉隆坡17日讯）非法赌博中心越夜越精采，赌徒越晚来越“安全”？

执法人员取缔非法赌博中心的行动越来越频密，业者不再像以往般高调地公然在白天或全天候24小时营业，而是更加提防，把营业时间“缩短”至晚上时分才开门营业，甚至在半夜才让顾客进入赌场内准备发财。

但是，业者也争取这短短的营业时间，除了提升赌博中心内的设备，也花费将中心内的布置重新装修一番，让顾客有“宾至如归”的感觉，认为消费得物有所值。

有些稍微“高级”的赌博中心，更提供免费饮食与饮料，甚至有一些中心出动“陪坐”女郎，陪伴赌客消遣，赚取“贴示”。

但是，业者除了提供上述各种享受，也加强本身的“保安”措施。

他们除了在店内外安装闭路电视和工作人员，一些业者更掏出钱，安排“狗仔队”跟踪执法人员的行踪，一旦发现他们的执法行动靠近本身的店附近，便马上通知店内所有人离开。

警方如今打赌不手软，也重申持续打击非法赌博活动，但是这门生意有利可图，让非法业者欲罢不能，“手痒”的赌徒继续“搏杀”，以致我国非法赌博活动仍然猖獗。

尤其数年前起，非法业者也跟随科技的步伐，纷纷转型经营网络赌博活动，让这类中心如雨后春笋般，到处林立。

即使每次在执法人员高调宣布打击非法赌博活动，更配合地方政府与国能公司等，中断电源供应、停止更新营业执照、公布打击非法赌博活动数据、公开销毁赌博机等，但是，“你有张良计，我有过墙梯”，非法业者也有应对方式，即暂停营业以避开执法人员检举的风头，待过了一阵子，看到执法行动缓和下来，就会静悄悄重新“开张”，继续“马照跑，舞照跳”。

记者日前乔装顾客，到雪兰莪州的非法赌博中心“放蛇”，引领读者一窥非法赌博中心“葫芦里卖什么药”。