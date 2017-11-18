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警方偵破新興迷幻藥 加料即溶包售價300

发布于 November 18, 2017
孙德拉（左2）周五在记者会公布3宗肃毒行动的案情。
孙德拉（左2）周五在记者会公布3宗肃毒行动的案情。

（吉隆坡17日讯）渗有新型精神活性物质（NPS）的“加料”即溶包，以最高价300令吉出售，5名男女涉及贩卖这些新兴迷幻药物牟利，最终落网查办！

这5名华裔男女，8个月前起贩卖这类新兴迷幻药，他们把已渗入新兴迷约药且包装好的即溶包，带到夜店出售。
雪州警察肃毒组副主任孙德拉警监周五在记者会公布案情时，指这是警方首次揭发有新兴迷幻药在雪州出现。
他说，这5人于周日（13日）下午2时30分，在雪兰莪州无拉港租下的一间单层排屋单位内落网，警方在行动中，起获这类已包装好的新兴迷幻药，以及3.094公斤冰毒，价值共21万7000令吉。
他指出，这4男1女皆无业，最年轻的是一名17岁辍学华裔少女，相信是其中一名疑犯的女伴，最年长的仅25岁，全部无业与没有犯罪前科，他们接受尿液检查时，证实曾吸冰毒。
他说，他们更使用手机应用程序“微信”成立群组进行毒品交易，成员除了是友人，也包括顾客在内，以掩饰他们的贩毒勾当。
“他们使用‘微信’成立群组进行交易，顾客都是25岁以上，属于高收入族群，而交易地点多数在夜店。”
孙德拉说，近来出现的新兴迷幻药，比一般的冰毒或大麻，更让人有亢奋的感觉，因而逐渐取代目前的一般毒品。
他说，目前国际出现的上百类新兴迷幻药中，其中有17类已在我国出现，情况令人担忧。
警方早前透露，这些迷约药目前仍不在现有法令下管辖，以致警方的查案工作受阻，而且，目前也只有化验局才能鉴定它的成分。

另2逮捕行動5男子落網
3案件毒品總值逾82萬

5名男子过去6天内，因在雪州地区分别涉及两宗贩毒活动而被捕。
孙德拉在记者会公布本月另两宗取缔毒品行动，本月12日下午1时30分，两名男子（38与47岁）在首邦市双威镇一间民宅落网后，警方在屋内搜到8.262公斤冰毒，以及909克海洛因。
这类毒品的价格60万令吉，警方查悉他们目前无业，他们接受检验后证实没有前科，也没有吸毒，估计他们活动约一年左右。
另一宗案件是周五凌晨2时，警方在莎阿南地区一间民宅，拘捕3名涉及贩毒的巫裔男子（年龄35到45岁），警方搜到两公斤价值6000令吉的大麻。
这两名男子没有前科，涉及贩毒不久，他们没有前科，但接受检验后证实呈阳性反应。
孙德拉说，警方在上述3项行动中，搜到的各类毒品价格总值82万3000令吉。
目前，警方援引1952年危险毒品法令第39B条文，调查这3宗案件。

吸毒者8大“最愛”
大麻居榜首5仔第二

雪州警方根据搜到的毒品，列出吸毒者8大“最爱”毒品，其中位列首榜的是大麻，接下来是迷幻药“5仔”与克它命等。
孙德拉说，截至10月，雪州警方拘捕1万6075名涉及毒品活动人士中，当中728人已在1952年危险毒品法令第39B条文下接受调查，警方依法充公涉案者的1380万令吉财产。
根据警方提供的数据，警方在10个月内起获的毒品，分别是海洛因（63公斤）、大麻（551公斤）、大麻树（61棵）、可卡因（16公斤）、冰毒（147公斤）、克它命（326公斤）、“爱它死”迷幻药（96公斤）、马丸（615克）与“5仔”（500公斤）。共有145名毒贩在1952年特别防范法令受到对付。

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