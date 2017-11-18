法律執業證考試不接受統考資格 董總：將聯絡律師公會與鑒定局

（吉隆坡17日讯）董总将针对大马法律专业资格鉴定局不再接受独中统考文凭作为报考法律执业证书资格一事，联系该局和律师公会。

董总发表文告说，基于该局的5人管理层中，其中1人是大马律师公会主席，董总将针对上述课题，联系律师公会进行交流。

董总也将致函以询问该局，基于什么理由于2005年9月23日决定，在上述考试的报考资格方面，不再承认统考文凭等同于大马高级教育文凭的资格，以及报考上述考试的统考文凭持有者，需在大马高级教育文凭或A-Level考获至少2科优等。

董总也呼吁2005年前后迄今，曾考过法律执业证书考试的统考文凭持有者，尽快联系董总提供相关讯息，以利于处理和解决有关问题，电话号码是03-87362337，传真603-87362779，电邮support@dongzong.my。

文告说，无论是2005年9月23日前后，已有许多独中生以统考文凭报读国内私立大专法律系，且同时考取法律执业证书，足以明证统考生无论在学术资格上或实际运作上都没有问题。

“为何该局在2005年的决定，在12年后忽然提出而立即实施，这当中存有许多疑点，确实有待该局向公众交待及说明。”