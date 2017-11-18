劉利民：培養董事會接班人 讓華教永續經營發展

诗巫与加帛省华教领袖踊跃出席工作坊，针对各项议题做出交流。

（本报诗巫17日讯）“作为华教工作者，我们需要与时并进，除了关心当前局势的发展，也需要不断的充实自己，更需要提携新进的华教工作者，让他们了解组织所扮演的角色及肩负的使命和职责，培养董事会的接班人，让华教可以永续的经营和发展。”

全国董总主席天猛公拿督刘利民昨午在砂拉越华校董事联合会总会主办的“2017年砂拉越州华教领袖工作坊”开幕礼上致词时，强调上述情况。

他说，这也是全国董总这几年来鼓励各州董联会和董教联合会举办华教领袖培训营的初衷，通过培训营或工作坊的形式，让大家了解我国华教近200年来一路走来的风雨路，以及认清在单元化教育政策主导下的各项教育法令、政策和措施对华教的冲击。

“董总今年展开的华小问卷调查中，砂拉越共有128所微型华小，占了州内华小的57.92%。因为当局欲在明年在少过30人的小学实施复级班的措施，这也意味着其中24所，即18.75%的华小将面临复级班的问题。”

他指出，随着社会的发展和变迁，人口的结构也产生变化，人口老化和外移更是当前许多地区面对的问题。这无形中也导致许多微型华小的面临学生来源的困境。

“根据董总今年展开的华小问卷调查分析报告显示，诗巫省有58所华小、加帛省2所华小、沐胶省有8所华小，这68所华小当中有14所超过500名学生的A型学校、11所学生介于500名至150名的B型学校和43所学生少于150名的微型华小。”

刘利民表示，诗巫省、加帛省和沐胶省的华小学生人数介于10名至1293名。微型华小中将有12所面临复级班，这12所华小的学生人数介于10至27名。

“微型华小是目前华社所关注的华教问题之一。早期因为交通不便，先辈们本着再穷也不能穷教育的心态，在各地区建立华小以惠华裔子弟，方便上学接受教育。然而随着时代的变迁，社会结构的转变，交通的便利再加上华裔人口外移和减少生育，导致许多华小面对学生来源的问题。”

他宣称，诗巫的微型华小间数多，主要原因是这些学校多数位于较为偏远的乡区地带，因附近居民迁往市区，以致学生来源短缺；也有的是学校毗邻有多间华小，因位置相对靠近，所以学生人数较少。

“此外，教育部为了节省资源，明年在学生少于30人的微型学校推出复级班。复级班将严重影响学生的学习时间，把一些教师调离，这将大幅度增加留守教师的工作量，也增加他们的压力和负担。这都不利于微型学校的发展，更会拉大微型学校和其它类型学校的差距。”

劉天亮：善盡董事職責

應對形勢而非墨守成規

（本报诗巫17日讯）“除了捍卫华教，我们也要讲求华教的发展，应对社会形势的改变，而非墨守成规，死死维护，却不积极寻求华教更好的发展，如此董事部即是未能善尽身为董事的职责。”

砂华校董事联合会总会主席副主席刘天亮昨午在“2017年砂拉越州华教领袖工作坊”上分享微型华小整合的课题时，重申了上述立场。

他说，在华小合并的议题上，华社的意见应统一起来，以免自乱阵脚。“我们必须看新的形势发展，寻找最佳的方案，不要先入为主，更不要把话说死，而应在确保获得应有的保障，且政府能落实的前提下，参与政府合并微型华小的计划。”

“10亿令吉是非常大的数额，且不是中央的拨款，而是州政府给予的援助。我们须考虑要不要好好利用这笔钱，为华教带来更大的利益。”

他强调，先进国家的办学皆追求规模效应，广招学子，集中更多教学资源，才能把学校办得更好。而华裔家庭向来注重办学成效，即便路途遥远，也愿意将子女送往更好的学校就读。

“若州内微型华小没有参与政府这项计划，但邻近的国小或宗教学校接受了，形成规模效应，土著生被吸引前往就读，则华小最终或将面对关闭的命运。”

亦是砂华小董联会署理主席的刘天亮指出，在参与政府合并微型华小的计划前，我们必须要保住华小的执照，而政府是否能确保华小执照永久保留下来？而华小董事部是否能确保拥有校地的自主权？华小是否能确保不变质？

“早前曾有巫裔州议员向我提出询问，微型国小与华小是否可以合并？我很坚决提出这是不可能的，因为华小与国小的语言与教学完全不同，华教人士绝不能容忍华小与国小合并。”

他说，如今州政府坚决落实这项计划，目的是为着提升学校与办学水平，而若华教不参与，未来会否遭到淘汰？“我们必须凝聚共识，如今是最佳的谈判时机，因州内阁已成立教育部，能与联邦以州为单位来做出争取，给我们多一些保障。”

“我希望大家能积极考虑，并保留一些空间，这是谈判的策略。将我们华社的坚持一一列点出来，与州政府谈判，同时建议政府启动一些兴建工程，以示诚意。”

刘天亮强调，州政府启动这项计划，一定有其影响与效应，故希望大家能以更具前瞻性且开放的思维，看待这项课题。“除了捍卫华教，也要有发展，唯有两者并进，才能产生规模，才能长远发展下去。”

先賢辛苦興學辦校

每隔一條河一所學校

（本报诗巫17日讯）自参与华教工作以来，拿督包章文认为必须关注华小学生来源的难题。“过去我们祖辈到这里开垦，兴学办校，几乎每隔一条河即有1所学校，因为当时的年代交通不便，缺乏道路衔接，而当年政府也乐意批准办校。”

砂华校董事联合会总会主席拿督包章文昨午在“2017年砂拉越州华教领袖工作坊”上主讲微型华小整合的课题时，重申了上述事项。

“当年因依靠劳力，一般家庭生养众多，乡下学校不愁没有学生就读。如今迈入第三或第四代，孩子们都往城市求学、工作并定居下来，乡区学校的学生来源即面对问题。年轻一辈又讲究优生学，只生育1、2个孩子，往乡下求学的可能性低。”

他说，在砂州迁校成功的例子有许多，例如诗巫迁往民都鲁的开智中学现有500人，民丹莪开明小学当年仅6位学生，但迁校后明年新生有250位。这些例子说明了，与其一直保留在原地，学生来源面对困境，倒不如申请迁咬至其它地区开办。

“若我们坚持在原地办校，一面拉拢外地学生，一面补贴交通费并招来土著学生，，加上华裔家庭少子化，长期下去肯定面对长远的困境。”

他披露，2000年砂州华小学生有7万余人，2016年为6万7千余人，2017年则减至6万零500人，意即去年与今年的人数下滑了6千人。因去年开始，华小入学报名手续与国民登记局连线，若国民登记局没有记录即不被录取。

“这也意味着，全砂222所华小，扣除巴哥1所华小停办，以及巴南1所迁往美里尚未开办，则220所华小除以6万零500位学生，平均每所华小学生不及300人。”

此外，包章文表示，砂州教育部长日前在州议会部门总结时说，州政府已鉴定357所微型学校，合并成126所。“我相信，这357所都是国小，没有华小，因长屋地区不少国小的学生仅10余人，故政府或先从国小着手，华小则尚在等待华教领袖的回覆。”

基此，砂州华教领袖应以何种形式，配合州政府的意愿，这是当前州内华教面对的首要课题。“许多华教领袖过去参与程序繁重的迁校工作，而这次若我们愿意参与这计划，即由教育部征求土地，出资兴建，这是一个援助，我们必须考虑。”

“我个人认为，微型华小若能获得政府提供各方面的保障，且学校建好交由董事部掌管，并迁往有需要的地区，持续开办下去，未尝不是一件好事。”