包章文：保留華小執照董事部 華社須考量多方面

诗巫与加帛省华教领袖们合影于开幕礼后。前左2起分别为全国董总首席执行长孔婉莹、砂华校董事联合会财政兼董总法律顾问蔡文铎律师、诗巫与加帛省华小董联会主席拿督池志平、砂拉越华校董事联合会总会主席拿督包章文、全国董总主席天猛公拿督刘利民、砂独中董联会财政孙忠成，以及砂华校董事联合会总会主席副主席刘天亮等人。

（本报诗巫17日讯）“今天摆在我们面对的问题是，州政府愿意协助微型华小迁校，同时由州政府寻求适合地段并负责兴建，因此我们必须考量是否愿意配合这项计划。当然我们可以附带条件协商，如保留华小执照，及华小董事部等。”

砂拉越华校董事联合会总会主席拿督包章文昨午在“2017年砂拉越州华教领袖工作坊”上主讲微型华小整合的课题时透露，该会近期与砂州教育部长拿督斯里麦克玛因两度会面，麦克玛因指出州政府有意将学生人数150位以下的学校进行合并。

“政府绝对有权利合并国小，但华小与宗教学校因设有董事部，故必须征求并获得校董、家长及坡众的同意，才能展开微型华小的整合。而我们初步提出数项条件，包括执照保留、董事部权利保留，华小不变质，以及合并学校的处理等。”

包章文指出，我国华社向来坚持一所华小都不能少，故只有迁往他处继续办下去，这是华社普遍的想法。

“目前在全砂，学生人数150以下的华小有130间，其中26所华小人数30以下，且24所位于砂中区，包括诗巫、民丹莪和泗里街，另2所则位于晋汉省海口一带。因此若政府真的合并微型华小，受影响最深远的还是中区。”

他说，在现有的全砂222所华小中，185所为半津贴华小，6所为教会学校，其它31所为全津贴华小，如诗巫市政二小及四小等。

“州教育部长也说得很清楚，在巴南上游弄拉玛地区有1所启智华小，学生人数约100位，但基于当地只有1所华小，故让其持续开办，这也显示了砂州教育部的微型华小整合计划的做法，是具有伸缩性的。”

包章文表示，前日教育部长在州议会中提出，砂学术成绩在全国15个州属及直辖区中排名居末，而研究显示乃因砂州太多微型小学之故。“郊区国小和华小资源有限，教师或需兼任其它科目，相对而言，大型学校的每个科目或有数个专门受训的教师，学生自然获得较佳的学习。”

“过去教育部若欲合并，我们往往没有发言的机会，但此次州政府具有一定的诚意，且2018年开始拨出10亿令吉，提升砂州破旧学校的设施，包括兴建新学校。”

劉利民：關閉合併微型華小

華社敏感課題

（本报诗巫17日讯）“由于在现有的国家教育政策里没有增建华小的制度，因此，今天不管是关闭或是合并微型华小，都是华社非常敏感的课题。”

全国董总主席天猛公拿督刘利民昨午在砂拉越华校董事联合会总会主办的“2017年砂拉越州华教领袖工作坊”开幕礼上致词时强调，微型学校乃社会常态，并非是个问题，而事实证明“小校小班”也能办得精彩，办得卓越。

“我认为教育部应该专注在提升微型小学教育水平的方案，包括提升学校的设施，改善学生的学习环境，让微型小学得到公平的待遇，同时也必须确保每一个学生都能够享有平等的教育机会和资源。”

他说，众所周知，争取增建一所华小是非常困难的事，所以华社被迫尽一切努力“守”着现有的学校，甚至是即使没有学生来源，也要想方设法从其他地方引进学生，确保学校不被关闭，因为一旦关闭了，华小就少了一间。

“无论如何，一旦学校已确定没有学生就读，或不影响当地居民接受母语教育的机会，在政府不愿意批准增建新华小的政策下，很多时候有关学校的董家教或地方上的华社就会选择通过搬迁来延续其生命，以让更多华裔子弟有机会进华小，同时也确保华小的数目不会进一步减少。”

刘利民强调，长期以来，华小迁校都是通过“特殊个案”来处理，而不是通过迁校政策来解决微型学校的问题，这足以说明迁校根本就不是政府的政策。

“既然政府没有迁校的政策，那为何微型华小必须迁校呢？追根究柢，其根源就是在国家的单元化教育政策下，华小不能根据实际需要在华裔人口密集地区兴建，因此华社就唯有退而求其次，争取通过搬迁微型华小，来解决华裔人口密集地区华小严重短缺的问题，同时也避免华小面对关闭的厄运。”

他说，许多个案也显示，虽然华小获得批准增建，但还是必须面对当局种种阻扰增建华小工作的行政条例和规定，其中最常见得就是“政府学校保留地只能用来兴建国民学校”，导致华社必须自行寻找校地来建校。

“在《1996年教育法令》下，教育部长是可以设立国民学校和国民型学校，并且必须维持这些学校。因此，提供校地让华小建校或迁校是政府应负起的责任，而不是把寻找校地的工作推诿给华社。”

他指出，由于政治人物始终抱着政治议程，蓄意制造多源流学校导致国家不团结的假象，而且还经常在各种场合和媒体发表多源流教育制度导致国家不团结的狭隘和误导性的言论，进一步制造各族之间的猜疑和误解，伤害国民团结。华社不禁感叹，乃至愤怒，母语教育课题已沦为政治工具。

“我促请政府必须摒弃保守和狭隘的单元化教育政策，从发展全民教育的角度出发，即按照兴建国民学校的制度和规划指南，根据华裔人口的增长和社区的需求来制度化拨款和拨地增建华小。”

他重申，这包括了负责所有的建设费和明文规定分配学校保留地作为兴建各源流小学，使增建华小获得一个制度化以及合情、合理和正常的解决方案，才能根本解决华小不足的问题。