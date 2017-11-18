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亞航杯羽毛球聯賽 美中校隊榮獲季軍

发布于 November 18, 2017

（本报美里17日讯）2017年亚航杯少年羽毛球联赛于上个月26日至29日在古晋砂拉越羽毛球协会礼堂圆满举行，美中校队荣获季军。这项比赛是由马来西亚羽毛球协会主催，马来西亚教育部联办，州教育局协办，公开给全砂中学生参加，分为男子团体组及女子团体组。
美中一共派出7名男球员，即林礼恩、卢俊杰、许友泽、魏郁家、林丰、许祯宇、郑如祥在教师吴丽笙博士的带领下参加这项比赛。赛事迎来全砂中学12支男队及5支女队参赛，美中队成功赢得季军。
美中黄敬贵校长对这群美中球员的成就深感骄傲。他表示，这些选手平时都勤于练习，只要他们发挥自己本身应有的水准，定能在赛事中有所斩获。况且，美中生的卓越成就不单显示本身积极努力的态度，也体现了师长们教导有方。他相信这些选手往后一定也会打出漂亮的成绩。最后，黄敬贵校长勉励美中健儿充分发挥美中精神，也必须虚心学习、挑战自我，继续创造更多卓越成就，为校、为美里省争光。
当然，成功不是偶然的，每一份努力和心血的付出需要各方的支持，尤其师长与家长。所以，黄校长希望能有更多的父母支持美中，认同美中的办学方针，让孩子加入美中这个大家庭，共同努力，共享喜悦。有意报读明年美中中一或预备班的所有小六毕业生及家长，请携带各校所派发的入学证明书（surat pendaftaran）、2张护照式照片、检定考试成绩副本一份（可以于成绩揭晓后再补上）、出生纸副本一份、离校证书副本一份、身份证副本一份及父母身份证副本一份，前往美中报名。

领队老师移交得奖证书予校方。前排左起为美中副校长赖佳玲、羽毛球学会总顾问萧玉琼老师、领队吴丽笙博士、黄敬贵校长、课外活动副校长佐纳丹。
领队老师移交得奖证书予校方。前排左起为美中副校长赖佳玲、羽毛球学会总顾问萧玉琼老师、领队吴丽笙博士、黄敬贵校长、课外活动副校长佐纳丹。

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