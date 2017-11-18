李開運：分階段落實 新法令政策有利公司

（本报美里17日讯）“2016年新公司法令在去年获得国会通过，并分阶段落实，第一阶段已经在今年1月30日起正式生效，这也意味着，沿用了50年的1965年公司法令已正式废除，且新法令包含不少有利于公司的政策。”

美里中华总商会理事长李开运昨晚在该会为“2016年新公司法令巡回讲座”致词时，如斯指出。

他说，在该会看来，政府此举是为了鼓励民众创业。不过，此法令虽已实施一段时间，但商家对于有关法令的了解仍是一知半解，因此该会特地透过砂中总和马来西亚中总的协助，邀请来自西马的贺钰豪律师前来为本地的商家会员讲解。

贺钰豪律师主要讲解法令的修改内容，如公司章程、董事和股东构成、文件的签署和执行、股本以及无面值股票、私人公司的优势、股息分发的新责任以及风险、董事的委任和服务合同、董事的薪资和福利、制裁和罚款的严重性和公司委员会的权力等。

李开运强调，该会将一直秉持着维护会员福利的宗旨，不断主办讲座会或邀请讲师，为会员带来最新的商业资讯或法令讯息。



