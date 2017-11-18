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藍色的眼淚義映 俞小珊籲民大力支持

发布于 November 18, 2017
美里市长俞小珊（左4）颁发2017年廉律中学福盟杯篮球赛挑战杯给成功夺冠，由老师组成的“RRSS Staff”球队合影。
美里市长俞小珊（左4）颁发2017年廉律中学福盟杯篮球赛挑战杯给成功夺冠，由老师组成的“RRSS Staff”球队合影。

（本报美里17日讯）2017年廉律中学福盟杯男女篮球赛，经过激烈角逐，于今午落下帷幕，其中由老师组成“RRSS Staff”球队最受瞩目，成功夺冠，拿下挑战杯！

这场篮球赛是配合廉律中学创校50周年主办的赛会，赛事从11月13日至17在该校篮球场举行，共吸引12支球队参与，分别是7支男球队及5支女球队。
美里市长俞小珊在出席闭幕仪式上表示，廉律中学一路来对运动发展非常重视，篮球队更是连续11年夺得美里冠军，女篮球队也连续9年夺得美里冠军。
“廉律中学也是美里2所独中之一，多年来的表现极为特出。”
此外，俞小珊披露，《蓝色的眼泪》电影即将在美里的电影院上映，而且是以义映的方式，将所筹获的款项将捐给美里2所独中。他呼吁美里市民给予大力支持，盼望维护独中、热爱华教的社会仁翁、善心人士，踊跃购票前往观赏，为支持华文教育尽一份绵力。
在致词时，他也希望廉律中学继续保持在运动等各方面发展，能为美里、砂州、为国家做出贡献。
出席闭幕颁奖仪式的贵宾包括廉律中学董事财政郭建忠市议员、杨忠宪、首席执行员拿督房按民博士、副首席执行员陈秀娥、校长刘世聪与廉律中学篮球学会学生顾问曾宝祯等。

房按民：繼續貫徹全方位教育
廉中尋求更大突破

（本报美里17日讯）廉律中学首席执行员拿督房按民博士指出，廉中以“宣扬华教，迈向国际”为办学方针，落力贯彻六育兼顾的全方位教育，今乐见成果，即学生无论在学业或课外活动方面均取得标青的骄人佳绩。
房按民是在“福盟杯”篮球赛闭幕仪式上如此说道。
他说，精益求精是廉中的座右铭，2017年是创校半世纪的历史关键年，必须调整步伐，继往开来，立定新目标，追求更大的发展空间，在既有的成就上寻求突破。
“2017年即将结束，趁年终假期来临之前，举办‘福盟杯’师生校内篮球赛最适合不过，为一年来师生相处画上完美的句点。”
与此同时，房博士亦呼吁师生大力支持具本土特色的电影——《蓝色的眼泪》，他说，此部电影由廉中校友黄于瑄担任女主角，亦是一部在美里取景的中马合作首部网络电影，在廉中50周年庆喜庆之年上映，也是一件值得开心的事。
房按民致词时也感谢董事长拿督斯里刘久健赞助‘福盟杯’篮球比赛，让赛事得以顺利展开。同时，校方明年起也将“福盟杯篮球赛”、“发明学会”及“机器人学会”列为廉中年度活动，让学生们在课外活动领域有更多的选择。
另一面，房博士呼吁小六生家长踊跃为子女报读廉中。无论被教育部派去那一所中学的小六生都可直接到廉中报名，不受任何限制，也无需办理任何转校手续，因为廉中是一所独中，可自由招生。家长若有任何疑问可直接到学校（廉中）询问，预约电话085-612423。

廉中福盟杯籃 賽 RRSS Staff奪冠

（本报美里17日讯）在廉中拿督李德福体育馆进行的2017年福盟杯篮球赛终于来到了最后一日，各个奖项得主纷纷出炉。
男子组冠军将在Champion队和RRSS Staff队之间产生。今日的焦点战也正是这两队之间的直接对话，胜者夺冠。
比赛一开始，两队球员便互不相让，你争我抢，一直到比赛的第三分钟才由Champion队拿下了开门红，夺得了2分。但RRSS Staff 队也不甘示弱，频频进攻，利用对手的空档，连夺8分，取得优势。此后，双方你来我往，直至第一节结束时，由RRSS Staff 队以16比11的比分暂时领先。
来到了第二节，双方保持上一节的势头，努力拼抢，RRSS Staff 队顶住了对手的压力，以29比22的比分进入第三节。
由于对手主力球员的轮休，Champion队球员在第三节时分加大了进攻力度，不仅追上了比分，更是把握住机会一举将比分反超，以41比37的优势结束了这一节。
比赛终于来到了至关重要的第四节，RRSS Staff 的主力球员纷纷回归场上，与Champion队进行最后的决战。他们利用了对手的失误，步步进逼，数次反击成功，最终成功将比分追回，更是在最后数十秒连进数球，将比分定格在了53比45，让对手只能望洋兴叹。
至此，RRSS Staff 队成功取得本赛事男子组比赛的桂冠。而女子队冠军则由RRSS 女A队夺得。

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