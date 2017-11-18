四驅車失控撞分界堤 父死兒輕傷

四轮驱动车疑快速行驶失控翻覆，导致父亡子伤悲剧。

（本报美里17日讯）疑快速行驶失控撞上分界堤，四轮驱动车四轮朝天，父亲夹困车厢45分钟获救，送院抢救不果不治；儿子则轻微受伤。

此致命车祸于昨晚7时30分发生在埔奕7号路朝向柏迈再也路路段。死者证实为浏邦朱阿纳遥朱，49岁，生前和家人居住在柏迈再也德沙英达一带；受轻伤的死者儿子20岁，过后他被送往医院治疗。

意外发生时父亲驾驶四轮驱动车载儿子从兰比尔田园回家，在路经埔奕7号路桥梁，经过商业店路段时，怀疑是快速驾驶而失去控制撞上分界堤，车子四轮朝天。

路经现场的民众即刻上前援救车厢里的乘客，及时将20岁儿子救出，身材肥胖的父亲则被夹困在已撞损的废铁车厢里。

民众即刻致电于消防与拯救局、交警和中央医院，当时受重伤的死者困在车厢里大约45分钟，消拯员成功将他救出。

中央医院派出救护车、1位医生、1位医务助理和护士在现场援助，在现场检查死者时，发现他仍有微弱的心跳，在救护车上不停的为他做心肺复苏，希望能救活他一命。

死者是在医院抢救不果告不治身亡，家属也已向交警报案，将安排领出遗体安葬。