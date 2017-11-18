更多特殊學生受惠 安濟國小特殊課程應繼續

（本报美里17日讯）美里教育局官员亚兹哈巫占表示，安济国小为特殊需要儿童推行的特殊综合课程旗下的特别计划应该要不断的推行下去，让更多特殊学生从中受惠。

他代表教育局出席安济国小“特别计划﹑特殊学生”主持推展礼上致词时，如此表示。

亚兹哈巫占表示，特殊综合课程就是专门为了特殊学生们而设立，针对有轻微智力缺陷的儿童设有培训课程，帮助他们更好地完成受教育阶段的学习，让他们有机会享受同样的教育。

“我们不希望特殊学生和普通学生相隔两遍，而是必须融入其中，让特殊学生与普通学生在同教室内学习﹐以尽早接触﹑互动和玩乐，习惯与普通学生的生活。此举是希望让特殊学生能够融入正常孩子的生活中，能有个幸福的童年。

安济国小学校长阿都阿兹在较早时披露，安济国学以身作则，率先实施了融合教育，提供特殊学生一个正常化的教育环境。

“正所谓有教无类，特殊学生与普通学生一样都能获得受教育的机会，不该在世俗社会下被轻视和隔离。”

他说，“特别计划﹑特殊学生”活动出自该校特殊综合课程旗下其中一项特别计划，专门为特殊学生而设，目的是提供机会和平台让学生们可以发挥所长，如将学生们展现出的画画天份，并将其绘制成手帕，让更多公众人士欣赏和了解特殊学生们其实也可自力更生，对社会有贡献。

阿都阿兹也感谢各机构单位如教育局对校方在提升各项设施中的协助，让学校提供更完善的教育环境，培育出更多下一代。