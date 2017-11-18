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廣惠肇公會元旦大會 學優獎接受申請

发布于 November 18, 2017

（美里17日讯）美里省广惠肇公会将于2018年1月1日(星期) 上午9时30分，在美里美乐大酒家召开常年会员大会及新届理事就職典礼，同时颁发会员子女学优奖励金及陳梁丽华大学文憑奖励金，敬希会员拨冗出席共策进行。

2017年内有添新生宝宝之会员，可带出生纸及復印一份送至办公室以便在会员大会當天领取红仪。
凡符合会员子女学优奖励金条例者即日起接受申请，截止日期为12月11日(星期一)，逾期恕不受理。
会员子女学优奖励金申请细則如下:
（1）幼儿园：2017年学期成绩过半数A等，但其于科目不得为C。
（2）凡2017年度在各源流中小学就读：
（A）学期考试成绩中主要科目华文，国文，英文，数学或科学成绩:
第一等: 主要科目包括阅读，理解及书写全部为A
第二等: 为主要科目有一项B，其余为A
第三等为主要科目有两项B，其余为A。
（B）中学学期考试成绩平均75分以上，主要科目国文，英文，数学及 科学4科必须及格。
（3）学校成绩只能申请一项奖励金，以奖金高者为据。
（4）会考：
（A）2017年小六评估考试UPSR:
华小: 4A以上，国文必须及格。
国小: 3A以上，国文必须及格。
（B）2016年初中评估考试PT3考获: 4A，其它报考科目必须合格。
（C）2016年大马教育文凭SPM考试获:
(1): 3科A及3科C或更佳者（国文科必须优等）
(2): 6科B或更佳者（国文科必须及格）。
（D）2016年大马高级学校文凭STPM: 会考及格（4科及格）(供祖籍三属同乡会员子女申请)。
（E）特优奖：小六评估考试，初中评估考试，大马教育文凭及大马高级学校文凭考试,全部报考科目皆考获A等者。
（5） 2016年华文独中统考：
初中组：全部7科及格，其中5科优等者，
高中组：全部5科及格，其中4科优等者。
特优奖：全部报考科目皆考获A。
（6）考获大学文凭（2016年或2017年）以文凭证书为准。(只得申请一次，供祖籍三属同乡会员子女申请)
（7）考获学院文凭（2016年或2017年）以文凭证书为准。(只得申请一次，供祖籍三属同乡会员子女申请)。
（8）陈梁丽华大学文凭：考获大学学位文凭或更高学历者（2016年及2017年）以文凭为准。(供祖籍三属同乡会员子女申请)
（9）特别表现奖：表扬会员或其子女在学术及体育和社会服务方面有优异表现者（由理事书面推荐）。
(10) 申请者可在办公时间前往广惠肇公会办事处索取表格，每份申请表格只限申请一项奖金。
(11) 所提呈的成绩表或会考文凭副本必须获得有关学校盖章证明，或携带其正本到广惠肇公会办事处核对。
(12) 以上申请经审核批准者，請於元旦会员大会亲临现场领取，所有在籍学生务必穿上整齐校服放得上台领奖。
(13) 会员必须激清年捐，其子女方得依章申请奖励金。
(14) 新会员必须入会批准6个月后，方得依章申请奖励金，以申请截止日期为准。

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