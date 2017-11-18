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《藍色的眼淚》月杪義映 郭建忠籲美里市民支持

发布于 November 18, 2017
美里文华狮子会副秘书池秋燕（右2）呼吁狮子会成员及热心人士支持《蓝色的眼泪》4场义映。右3起为狮子会副秘书刘秋菊、甲必丹余继香、首席执行员拿督房按民博士，及副首席执行员陈秀娥。
美里文华狮子会副秘书池秋燕（右2）呼吁狮子会成员及热心人士支持《蓝色的眼泪》4场义映。右3起为狮子会副秘书刘秋菊、甲必丹余继香、首席执行员拿督房按民博士，及副首席执行员陈秀娥。

（美里17日讯）《蓝色的眼泪》将于本月29及30日配合廉律中学50周年校庆义映，筹获款项将捐予廉律中学，目标为10万令吉。
《蓝色的眼泪》为中马合作的首部网络大电影，将于本月29及30日在TGV电影院上映，播放时间分别是29日晚上7时、30日晚上7时、7时15分及7时30分。
每张电影票券为100令吉，凡赞助1千令吉或以上者，将受邀出席于本月29日首映礼上进行剪彩仪式。廉中正、副首席执行员率先各赞助1千令吉，以示表扬该电影主角即廉中校友黄于瑄的首次演出。
欲购买电影票券者，可联络美里文华狮子会会长郭建忠手机019-8142692、佳俪礼服美容美发院016-8891650、Lina Hu手机013-8354645、池秋燕手机019-8146466、巨轮轮胎汽车服务有限公司085-417778，以及廉律中学行政助理王林玉联络号码085-612423。
郭建忠市议员亦是廉中董事部财政，他呼吁美里市民大力支持《蓝色的眼泪》4场义映，这是配合廉中50周年校庆而举办的活动，并由廉中主办，美里文华狮子会协办。
他称：“廉中坐落在美里，是美里的一分子，举办系列活动旨在与师生及民众同欢，《蓝色的眼泪》4场义映亦是属于美里人的活动，盼望大家大力支持，一同欢庆廉中50岁。”
与此同时，美里文华狮子会副秘书池秋燕呼吁狮子会成员及热心人士踊跃购买义映电影票券。她说，狮子会向来乐善助义，以服务社会为宗旨，致力于打造和乐、互助的社会，尤其关注培养未来社会栋梁的学校，在学生心中灌输服务的精神。
该校首席执行员拿督房按民博士表示，今年一年来，廉中举办一系列庆祝活动欢庆廉中创校50周年，获得董教生积极响应，大家出谋献策，亲力亲为，此外，也获得各界人士的赞助与协助，促使每个活动得以顺利展开。
房博士指出，《蓝色的眼泪》是中马合作的首部网络大电影，且在美里取景，廉中校友黄于瑄担任女主角，是一部具本土特色的电影，他希望美里市民能大力响应支持。
与此同时，房按民感谢廉中董事杨忠宪的支持，每次筹办活动都会想到协助廉中办学，廉中有一群爱校为校的董事是廉中的福气。
他亦向狮子会表示感谢，他说，美好的社会必须有更多志愿者从事志愿服务，这是狮子会之所以近百年历久不衰获得敬重的原因。只求付出建设爱心社会，不求回报，培养新一代加入服务社会的行列，这是非常有意义的教育，是社会服务的最佳典范。

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