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廉律理工學院與 愛爾蘭大專院校合作

发布于 November 18, 2017

（美里17日讯）廉中及廉律理工学院（简称 RIT）办学成功而享誉国际，已有多间世界各地包括英国、德国、纽西兰、台湾和西马一流大学闻名而纷纷与廉律理工学院寻求链接或合作挂钩等，如今再有爱尔兰政府大专院校的代表们前来美里与RIT共同签署合作备忘录，又再为本地学生们增添多了一个绝佳的升学管道。
廉中首席执行员及理工学院执行主席拿督房按民博士称，廉中与理工学院不断地为莘莘学子捎来大好消息！通过该项合作备忘录，RIT的毕业生可赴爱尔兰继续深造，包括工程系（汽车、机械及电子）、商业、会计、酒店管理、烹饪、烘焙、法律、西药科学等，而这一条考取学士及更高学位的升学途径可为学生们省下一笔不菲费用！
房按民指出，RIT的毕业生赴爱尔兰留学可免却申请居留准证（Visa），且在毕业后也可在爱尔兰工作。去爱尔兰求学的费用比起英国等地便宜，文凭广获承认，学院环境极佳，是深造的最佳选择。
房按民说，廉中与RIT 办学目的在于为学生们提供最好的学校和最好的出路。廉中、理工学院师资鼎盛、设备精良、环境舒适且学习风气浓厚，是绝佳的求学所在。
近年来，廉中、理工学院办学异常成功，屡屡缔造辉煌记录而享誉国际，所以有多家世界顶尖大学和工商企业界纷纷闻名而来，要与廉中与RIT寻求链接，或挂钩合作，这样一来，将来学生毕业后，无论是继续升学还是投入职场任职都无往不利！房按民强调，廉中与RIT实行种种办学措施，而最大的受益者肯定是莘莘学子们！
有鉴于此，廉中（美里首间的5星顶级中学）是小六生的最佳选择，RIT 是中五毕业生的首选了。
RIT于明年1月2日开学，开课的课程有：剑桥A水平、工程系（汽车、机械、电子）、商业管理、会计、酒店管理、职业安全与卫生，还有技能课程：汽车电机维修、烹饪、烘焙、电机安装及维修和时兴的美容护理课程。
任何品行良好，有意向学的中五（SPM）毕业生皆可报读RIT，院方欢迎中五毕业生及家长或亲临学院，或致电询问详情联络085-613371、085-612586、085-613758或手机010-225 3371 （MichaelKong）、016-722 3375（Peter Chua）、016-776 3375（Jen Wen）、016-333-7131（Kii）、016-681-3375（Lina Then），也可浏览网站www.riamtec.edu.my或面子书Riamtec Miri。

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