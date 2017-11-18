張健仁指州政府太有野心 首長：13年才開始就太遲

张健仁（左上角）准备在首长拿督巴丁宜阿玛阿邦佐哈里（右上角）总结时作出提问，但被议长拿督斯里阿斯菲雅（左下角）制止。

（本报古晋17日讯）对于行动党哥打圣淘沙区州议员张健仁表示州政府太有野心说法，首长阿邦佐哈里解释实际上必须改变现有的高速互联网服务，尤其是目前距离2030年仅有13年时间，作为一个负责任政府必须从今天起做好准备，而不是等到13年后才来开始建设。

“如果再不开始，到时绝对为时已晚，我也相信哥打圣淘沙区州议员现在也正面对网速不足的问题。”

他披露，州政府的目标是在州内城市和半郊区中心，包括主要旅游景点和经济商业地带等提供达100mbps的网速，而郊区部分则提供20至50mbps网速，同时也将有道路和水电供设施。

阿邦佐哈里是于今日在州议会进行总结时，这么表示。

他说，砂拉越人口分布从70年代的70%郊区和30%城市，演变成今日40%郊区与60%城市。

他称，根据砂拉越发展背景，州内主要城市是古晋、诗巫、民都鲁和美里，其余的城市以外的半市区和小城镇。

他还说，州内的郊区道路仍然可以道路通行，但是，仍有许多位于偏远地区大部分道路无法达到，需以水路达到。

他强调，州政府也意识到，偏远地区的基建发展将是政府真正面对的挑战。

他指出，砂州的基建设施发展策略将被整合，包括公用事业服务和电讯方面的整理，这些都是政府所希望落实的范畴，

然而，对于无法通过道路或只能通过水路达到的偏远地区，州政府的战略是整合所有水电供和电讯服务。

在城市，大城镇和郊区，除了提供不仅适用于社会用途而且适用于经济活动的不间断服务外，没有任何问题。