飛翼明年停飛砂沙6航線 占馬欣冀犀鳥航空接管

（本报古晋17日讯）针对马航飞翼航空宣布明年起全面停飞在砂拉越和沙巴州的6条航线，砂副首席部长兼基本设施发展与交通部长丹斯里占马欣希望，本地航空公司可取代接管有关，尤其是犀鸟航空公司。

他说，一开始应以为亚航会接管上述6条航线，不过，亚航看起来并没有很大的意愿。该航空公司也将率先进行一些研究工作。 无论如何，有关航线在明年一定要有其他航空公司接管。

他指出，不管是哪个航空公司接管相关航线，政府都将提供津贴，因为政府也有提供津贴予马航飞翼。

他强调，必须在最快时间内找到航空公司接管，才能确保内陆地区航空衔接的稳定性，不会因为这样儿搁置。

“我个人希望由砂拉越自家航空公司接管，也就是犀鸟航空。”

丹斯里占马欣是今天在砂州立法议会殿堂内，接受媒体访问时如是发表谈话。

他表示，在这之前，砂州政府最为首要的想法即使亚航，惟目前对方似乎还未有什么意愿，因此一切还需要继续研究，而本身坚信州政府仍在接洽当中。

至於本身心属的犀航空，当局也在积极接洽中，毕竟针对一些详情仍不是很了解，一切务必经过深入探讨。

他也透露，一旦找到有意接管的航空，砂州政府将持续给予津贴，正如一直以来，州政府都每年定时给予马航飞翼津贴，据悉每年津贴高达1亿5千万令吉左右。