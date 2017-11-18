劉利民：維護發展華教道路 華教工作者角色吃重

全体出席参与2017年拉越州华教领袖工作坊的代表合摄。

（本报美里17日讯）董总主席天猛公拿督刘利民认为，在维护与发展华教道路上，华教工作者扮演了非常重要的角色，因此，董总自去年开始鼓励各州属会举办华教领袖培训营，以增强和扩大华教队伍。

刘利民今日上午为马来西亚华校董事联合总会主催，美林省津贴华小学董联会主办之2017年砂拉越州华教领袖工作坊上致开幕词时，发表上述谈话。

他说，在展开扩大队伍的同时，华教工作者是需要不断学习，增强知识与能力。这包括了解组织所扮演的角色及肩负的使命和职责，了解我国华教近200年来一路走来的风雨路，以及认清在单元化教育政策主导下的各项教育法令、教育蓝图、政策和措施对华教的不利冲击。

他指出，马来西亚华文教育长期受到政府不平等教育政策的对待；华校教育拨款不公、华小不获制度化增建、华小教师不到位等教育问题，都是我国华文教育发展的主要障碍。然而国内的华教工作者，包括在座的各位，能够坚守岗位，努力不懈，通过广大华社紧密配合与协助之下，我国的华文教育才能逆流而上、茁壮成长。

他说，董总今年展开的华小问卷调查中，砂拉越共有128所微型华小，占了州内华小的57.92%，因为当局欲在明年在少过30人的小学实施复级班的措施，这也意味着，其中24所，即18.75%的华小将面临复级班的问题。随着社会的发展和变迁，人口的结构也产生变化，人口老化和外移更是当前许多地区面对的问题。这无形中也导致许多微型华小的面临学生来源的困境。

他续说，根据董总今年展开的华小问卷调查分析报告显示，美里省有18所华小、林梦省有5所华小。

这23所华小共有6所超过500名学生的A型学校、7所学生介于500名至150名B型学校和10所学生少于150名的微型华小。

他阐明，美里和林梦省华小的学生人数介于34名至1,496名。目前有8所在美里省的微型华小还不会面临复级班，希望董事会应该持续关注学生的生源。

劉利民：物樓齡超過20年

學校須每年進行安全稽核

（本报美里17日讯）董总主席天猛公拿督刘利民建议政府，凡学校建筑物楼龄超过20年的学校，必须每年进行安全稽核，以确保教职员和学生的安全。

他说，危楼的学校是否还存在，学校建筑物和设施是否安全，是各校董事会首要关注的课题。

刘利民于2017年砂拉越州华教领袖工作坊上致词时，今年6月22日本地报章的一项新闻报导中，指美里苏必士县弄勿中华学校一栋逾50年之久的旧木板校舍遭白蚁严重侵蚀，被砂公共工程局鉴定为危楼。为了提供师生安全及舒适的教育环境，校董会决定拆除旧校舍和进行重建。校董会以师生安全为前提的做法，是值得赞扬。

他指出，早期建造的华小，多以木材为主。许多学校利用教育部的拨款进行每年的维修。然而，这些拨款并不足以应付学校所有建筑物的维修和管理。

他续说，一些因白蚁蛀蚀的校舍而不断维修也不符合经济效益，只有拆除和重建才是最有效的方案。因此，校董会若发现有危楼，应该马上向教育局禀报，以便申请拨款维修校舍或重建。

“旧有的课室结构出现问题，容易造成意外的发生，不仅会发生不愉快的的受伤事件，校董会也必须负起法律的责任。校董会应该定期检查学校建筑的安全，把这些需要修补的地方列为学校维修的首要项目，并把拨款用在这些重要的工作，以确保教师和学生能在安全的环境授课和学习。”

他披露，随着今年中内阁议决废除各源流学校在申请新建校舍或扩建工程时，董事部必须筹足至少80%建校基金，才批准图册的规定，他认为今后对董事会在开展学校发展工程有更灵活的空间，校方可以同步开展建校工程和筹款活动，以缩减建校时间。

他续说，《1996年教育法令》第28条文规定，华小有权获得全部资助拨款和资本拨款。教育部也必须对现行的建校条件和指南作出检讨，并根据法理基础，符合现实情境，以保障各源流学校的权益和地位。

另一方面，刘利民提醒所有华小的所有董事必须填写所规定的表格，向州教育局申请注册成为学校董事，以取得学校董事注册证，合法地行使华小董事会管理华小的权利和职责。

他说，倘若一位董事没有注册，他就不是合法的董事。他可能在教育法令下被控告，而如果罪名成立，可能被罚款不超过三万令吉或监禁不超过两年或两者兼施。

他吁请，还未注册的董事或董事会在改选后，可以向学校董事会的秘书，也就是学校的校长，处理有关注册的工作，履行一位董事应该尽的责任。这样才能完善董事会的的组织，合法地行使董事会管理学校的各种主权，更有效地负起华社赋予华小董事会维护、管理和发展华小的重任。

避免發生校地糾紛

劉利民籲關注校地擁有權

（本报美里17日讯）董总主席天猛公拿督刘利民呼吁，砂州各省华小董联会应该关注各地区华小校地拥有权问题，避免发生校地纠纷，以保障华小的稳健发展。

他说，董总一直以来都强调，华小董事会肩负华社赋予创办、管理、维护及发展华小的重任。

他指出，华小的特征体现在拥有董事会主权、学校的教学和行政的主要媒介语是华语，因此如何有效履行董事会主权是董事的重要职责。

刘利民今日上午为马来西亚华校董事联合总会主催，美林省津贴华小学董联会主办之2017年砂拉越州华教领袖工作坊上致开幕词时，作出上述表示。

他说，华小的各位董事应对所肩负的重任有清楚认知和积极行动，履行其权力和责任，处理各项具体事务，包括进行董事注册，妥善管理学校财产和资金，解决学校所面对的土地拥有权和地税问题。

他披露，这些年来，有些华小在获得捐献土地后至今仍没完成土地拥有权的割名手续，甚至发生土地被原地主收回，或引发法律诉讼纠纷也是董事会没有很好发挥其功能而引起的事件。

他指出，美里省和林梦省的23所华小，其中18所华小的校地是属于校董会，这是值得庆幸的事情。

华小校董会应检查本身校地的各个地契和地税文件，确定在各个地契中注册的土地拥有者，以及付还地税和捐献土地的记录证明。对于校地属于个人、州政府或商业公司的华小，董事会应接洽他们，争取把校地拥有权转名注册到学校或董事会信托人或董事会主导的非营利有限公司。

他续说，对于校地属于社团、宗教组织的华小，其中一些是有关华小的创办团体，另一些则不是该华小的创办团体，那么华小董事会应与该创办团体和非创办团体，通过协商、合理的方式，一劳永逸地妥善处理校地拥有权事宜。