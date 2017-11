培中畢業出路廣選擇多 鍾佳穎赴英深造

(本报美里17日讯)就读独中只能前往中国或台湾升读大学,是一般民众对于独中的印象。但事实上,独中毕业后选择更多,出路更广,甚至想攻读英国的著名高等学府——诺丁汉大学(University of Nottingham)也不是问题。

培中2013年毕业生钟佳颖于翌年就读英国诺丁汉大学马来西亚分校,完成大一及大二的课程后,她现已远赴英国,继续攻读诺丁汉大学的药剂学荣誉硕士学位Master of Pharmacy (Hons)。

钟佳颖于2008年就读培民双轨班,初中统考以及政府初中评估考试(PMR)中均考获8A,在高中统考中考获4A,而在大马教育文凭考试(SPM)中考获9A佳绩。

众所周知,培中课程相较于政中课程来得深,所以在预科班和大一的时候,培中生比较容易理解和掌握。钟佳颖表示自己在大学学习数学和生物时感觉较轻松,因为在高中的时候已经有简略的学过了。虽然说现阶段的学习都是属于比较专业的学问和知识,但至少培中课程让她对某些科目已有一定的概念,学习效果事半功倍。独中课本以华文撰写,但在特有名词的后方都会加上英文注释,因此只要读到那些专业词汇,钟佳颖马上就会自动翻译成华文,让自己更容易明白和掌握。

大学课业繁重的她,上课时间几乎天天都从上午9点到傍晚5点,但庆幸的是,她在培中就读双轨课程时已经提高了自身的抗压性,并让她能妥善管理时间。因此,她在大学时期除了上课外,还能规划出时间做自己喜欢的事。除了在讲堂里上课外,她也上实验课、案例分析以及专业实践课。同时,也要积极完成作业和应付考试,偶尔还要和组员讨论课业内容完成功课。她透露,每一个学年,校方都会安排他们到该国不同社区的药剂行、医院和医疗中心进行考察,实际了解药剂师的工作环境和范围。

一向积极参与课余活动的他,在上大学后也参加了几个不同类型的社团,如 PharmNotts (Pharmacy Society of The University of Nottingham Malaysia Campus),并担任主席。在她的的带领及团员的努力下,他们成功获得了学生协会(Student Association)所颁发的2016/17年度最活跃社团奖(The Most Active Society 2016/17)。

钟佳颖在培中时期已然是学校的风云人物。她曾经代表培中参加全砂国语论坛比赛。那是培中时隔多年后再度派队参赛,因此师生们均感到非常压力和紧张,因此她与队友们在比赛前积极参与国文老师的培训,并相互勉励、打气,最终在高三那年荣获全砂冠军,晋级全国赛。她表示,这份荣誉可说是她在培中最珍贵的回忆。

此外,她非常感谢培中的栽培以及老师们的耐心教诲。她表示,培中提供的双轨课程让她得以拥有大马教育文凭考试(SPM)以及全国独中统一考试(UEC)的文凭。无可否认,现在已有很多国内外的大学已经承认UEC统考文凭,因此持双文凭的她更具优势,在升学方面完全没有问题。

她透露,有了培中老师的细心教导,让她能轻松地应付大学课程。培中向来重视三语,更引进英国剑桥大学的英语课程,这无形中已提升了学生的英语水平。正因为如此,钟佳颖的英语程度在培中读书期间已达到了一定的水平,更让她顺利通过升学前的英语水平考试(IELTS),并达到入学标准。

她希望在籍的学弟妹们好好珍惜现在所拥有的校园生活,积极努力求上进,因为中学和大学的学习环境是有很大差别的。她也鼓励学弟妹们积极参与课外活动,勇于踏出自己的舒适圈,多与外界交流。在积极参与活动的同时,也必须兼顾学业,因为这是学生的责任。钟佳颖希望学弟妹们能在中学时期把握机会,培养多方面的才华,朝多功能性及多方位性的发展,以便他日能在社会中大放异彩,成为培中人的骄傲,为校争光。