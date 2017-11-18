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培中畢業出路廣選擇多 鍾佳穎赴英深造

发布于 November 18, 2017

（本报美里17日讯）就读独中只能前往中国或台湾升读大学，是一般民众对于独中的印象。但事实上，独中毕业后选择更多，出路更广，甚至想攻读英国的著名高等学府——诺丁汉大学（University of Nottingham）也不是问题。
培中2013年毕业生钟佳颖于翌年就读英国诺丁汉大学马来西亚分校，完成大一及大二的课程后，她现已远赴英国，继续攻读诺丁汉大学的药剂学荣誉硕士学位Master of Pharmacy (Hons)。
钟佳颖于2008年就读培民双轨班，初中统考以及政府初中评估考试（PMR）中均考获8A，在高中统考中考获4A，而在大马教育文凭考试（SPM）中考获9A佳绩。
众所周知，培中课程相较于政中课程来得深，所以在预科班和大一的时候，培中生比较容易理解和掌握。钟佳颖表示自己在大学学习数学和生物时感觉较轻松，因为在高中的时候已经有简略的学过了。虽然说现阶段的学习都是属于比较专业的学问和知识，但至少培中课程让她对某些科目已有一定的概念，学习效果事半功倍。独中课本以华文撰写，但在特有名词的后方都会加上英文注释，因此只要读到那些专业词汇，钟佳颖马上就会自动翻译成华文，让自己更容易明白和掌握。
大学课业繁重的她，上课时间几乎天天都从上午9点到傍晚5点，但庆幸的是，她在培中就读双轨课程时已经提高了自身的抗压性，并让她能妥善管理时间。因此，她在大学时期除了上课外，还能规划出时间做自己喜欢的事。除了在讲堂里上课外，她也上实验课、案例分析以及专业实践课。同时，也要积极完成作业和应付考试，偶尔还要和组员讨论课业内容完成功课。她透露，每一个学年，校方都会安排他们到该国不同社区的药剂行、医院和医疗中心进行考察，实际了解药剂师的工作环境和范围。
一向积极参与课余活动的他，在上大学后也参加了几个不同类型的社团，如 PharmNotts (Pharmacy Society of The University of Nottingham Malaysia Campus)，并担任主席。在她的的带领及团员的努力下，他们成功获得了学生协会（Student Association）所颁发的2016/17年度最活跃社团奖（The Most Active Society 2016/17）。
钟佳颖在培中时期已然是学校的风云人物。她曾经代表培中参加全砂国语论坛比赛。那是培中时隔多年后再度派队参赛，因此师生们均感到非常压力和紧张，因此她与队友们在比赛前积极参与国文老师的培训，并相互勉励、打气，最终在高三那年荣获全砂冠军，晋级全国赛。她表示，这份荣誉可说是她在培中最珍贵的回忆。
此外，她非常感谢培中的栽培以及老师们的耐心教诲。她表示，培中提供的双轨课程让她得以拥有大马教育文凭考试（SPM）以及全国独中统一考试（UEC）的文凭。无可否认，现在已有很多国内外的大学已经承认UEC统考文凭，因此持双文凭的她更具优势，在升学方面完全没有问题。
她透露，有了培中老师的细心教导，让她能轻松地应付大学课程。培中向来重视三语，更引进英国剑桥大学的英语课程，这无形中已提升了学生的英语水平。正因为如此，钟佳颖的英语程度在培中读书期间已达到了一定的水平，更让她顺利通过升学前的英语水平考试（IELTS），并达到入学标准。
她希望在籍的学弟妹们好好珍惜现在所拥有的校园生活，积极努力求上进，因为中学和大学的学习环境是有很大差别的。她也鼓励学弟妹们积极参与课外活动，勇于踏出自己的舒适圈，多与外界交流。在积极参与活动的同时，也必须兼顾学业，因为这是学生的责任。钟佳颖希望学弟妹们能在中学时期把握机会，培养多方面的才华，朝多功能性及多方位性的发展，以便他日能在社会中大放异彩，成为培中人的骄傲，为校争光。

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