為了規模經濟 古晉須擁足夠熟練勞動力

（本报古晋17日讯）为了规模经济，砂州政府必须将古晋策略性的发展成一个拥有足够熟练劳动力的主要竞争城市。

首长阿邦佐哈里是于今日在州议会进行总结时，这么表示。

他说，古晋在过去7年内年均增长1.5%人口，即增至68万8千人口，单是古晋南北市的人口就有36万人。

他指出，古晋人口的增长速度可能会受到缺乏良好就业和商业机会的约束，但是，只要在经济上许可，古晋城市就可以活跃起来。

他称，当局预计古晋人口在未来10至15年内将增至120万人，届时，古晋就能拥有更好的临界质量（Critical Mass）

他强调，政府必须系统地规划古晋的发展，尤其时数码经济发展将让古晋经济发展一触即发。

“我们希望可以为砂拉越人才制造好的就业机会，同时吸引海外人才前来砂拉越生活和工作。”

他还说，众所周知，砂州面对的策略问题是地广人稀，这也意味着如果要依地理覆盖基建设施，这将是一笔昂贵开销。

不过，他认为人口不多并不表示砂州不适合劳动密集型产业发展，虽然辽阔土地促使砂州将发展重点放在农业方面，但是，砂州并没有因为人口关系而影响质量。

他也说，因为地地理的隔离，也导致砂拉越与世界其它取得连接相对也较昂贵，从中提高了生意成本，再加上少量货物的运输和物流成本而变得更加不经济。

鉴于此，州政府确实在解决上述问题方面极具一定挑战性。

砂經濟製造機會最佳方案

首長鼓勵公開市場競爭

（本报古晋17日讯）砂首席部长拿督巴丁宜阿邦佐哈里表示，鼓励公开市场的竞争是对砂拉越经济制造机会的最佳方案。

通过公开市场的竞争方式，能避免只让一家公司在1个或多个行业独占主导地位，而应该让至少2个或3个公司在每一个行业竞争。

他表示，希望通过竞争，供应商也将为消费者提供更好的交易.

对此，他指出，砂拉越一直都鼓励进口和出口交易，因此属公开市场经济模式。不过，他认为，本州经济可以比目前的模式更公开，除了让本地公司展开竞争，也应该让外国公司进来砂拉越市场，尤其是在技术不足的地区，并让这些外国公司雇用本地人民为员工，把金额及技术传授给砂子民。 在这方面，砂政府也已经开放了沙马再也和沙马拉祖。

阿邦佐哈里今天下午在砂州立法议会的部门总结环节时，如是发表。

他说，砂拉越如今在发展水电供应，因此应该继续吸引更多主要公司前来砂拉越，协助我们建立工业经济的基础。

他称，砂拉越在这个领域有很大的机遇，尤其是日本、韩国和中国对砂拉越展示投资兴趣。