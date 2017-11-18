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首長：不前進就被吞噬 數碼經濟轉型勢在必行

发布于 November 18, 2017

（本报古晋17日讯）砂首席部长拿督巴丁宜阿邦佐哈里指出，砂政府在他的率领下朝向数码经济转型，旨在为本州年轻人创造好的工作，提升企业家的经济机会和商机，并不如行动党柏拉旺州议员黄培根所说的要展示自己是精通科技的人。
“我们别无选择，唯有前进。”
据他所致，泰国、印尼和越南也已经选择了数码经济之路，如果砂拉越还不壮胆前进，很大到的可能被邻国的技术和信息通信技术所吞噬。
他感欣慰，反对党在议会殿堂内的反映，显示他们对使用数码经济来提升现代化生活效率和概念，以及为人民制造全新经济机会是一致的。
他今天在州立法议会参与部门总结时揶揄反对党议员们，尽管有时他们对砂数码经济的言论听起来像是批评，其实并不是批评，他们只是希望和确保砂数码经济能成功落实，因为他们对数码经济不够了解！
另外，针对网络安全事宜，阿邦佐哈里解释，市面上有许多架构可使用以确保数据库是安全的。
其一方法就是只要确保所使用的软件是由我们自己人开发的，便可在补充求助于外国或外部的供应商，便可以对这些软件进行修改和改进。
对此他称，砂人民接受外部训练并不是问题，不过必须确保人民在技术上和心灵上都在正确的途径。
他强调，没有网络安全系统是不可靠的，因此需要不断升级。网络攻击虽然不受欢迎，但却可以让我们有机会学习如何把它变得更安全。

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