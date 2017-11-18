聯邦不能修改大馬契約 砂將續爭回權益

（本报古晋17日讯）砂首席部长拿督巴丁宜阿邦佐哈里强调，砂拉越的权益记录在1963年马来西亚契约中，那是一项国际公约，未曾被任何签署方修改过，而签署方包括联邦政府、砂拉越政府、沙巴政府及英国政府。对此，他强调联邦政府本身是不能单方面修改国际公约。

“我们在砂拉越将会继续争回我们的权益，以回到1963年马来西亚契约，因为如果我们不重视自己，没有人会更重视。砂拉越人过去过于信任他人，如今砂拉越人变得更加机警，因为许多砂拉越子女已经受过高等教育，可以阅读及书写，已经知道发生什么事。如今我们可以看清一切，我们将会努力去争取遵守契约。”

他表示，砂拉越要争取遵守马来西亚契约，是为了要捍卫砂拉越经济权益，确保砂拉越人目前及未来的权益受到保障。

阿邦佐哈里是今午在州立法议会进入部长总结环节，而进行总结时如是表示。

此外，他也指出，砂拉越岸外的领海资源也联邦国会剥夺，并不是砂州议会。1966年浅海海域法令（Continental Shelf Act 1966）规定探索及获取海域天然资源只有联邦政府可执行。同时，2012年领海法令也限制砂拉越的领海海域至3海里。该法令原本是符合联合国大会中协议表明一个国家拥有海域的权益为12海里。在单方免限制砂拉越领海权益至3海里，砂拉越的领海权益也减少了9海里，这影响了砂拉越在有关海域的天然资源的获取。

高階專案小組自主權

首長：3副首長領導

（本报古晋17日讯）对于砂州政府通过动议设立高阶专案小组以商榷争取自主权之事项，砂首长拿督巴丁宜阿邦佐哈里表示砂州3名副首长将领导砂州专案小组，并建议联邦方面由副首相拿督斯里阿末扎希领导。

他指出，有关专案小组探讨的事项事关重要，因此需要至少是资深部长出任。对此，他表示，联邦方面不宜由来自砂拉越的首相署部长拿督斯里南茜苏克里及外交部长拿督斯里阿尼法负责与砂拉越小组谈判。据悉，南茜及阿尼法是去年中受委托领导权力下发技术委员会，以处理砂拉越谈判权力下放事宜。

他表示，专案小组谈判后得出的任何结论，都会由3名砂副首长向他汇报，而他之后便可继续与首相拿督斯里纳吉作进一步洽商。

首长阿邦佐哈里是今午在州立法议会休会后准备离开期间，接收媒体访问时如是表示。

此外，他较早前在议会内进入部长总结期间，进行总结时也指出，砂拉越已是时候设立高阶专案小组，以争取尊重联邦宪法、政府级委员会报告书及1963年马来西亚契约下规定，让砂拉越在自己领土的开采权，以开采天然资源事宜。