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執行開採權益 Petros符合聯邦憲法

发布于 November 18, 2017

（本报古晋17日讯）砂首席部长拿督巴丁宜阿邦佐哈里强调，砂拉越并不是对国油公司不友善，而是表示欢迎推动砂拉越石油业发展，同时也设立砂拉越石油公司（Petros），并强调砂拉越石油公司无意干扰现有的石油业发展，而是在符合联邦宪法下执行开采权益。
他指出，1974年石油发展法令赋予国油公司探索及开采石油，包括在砂拉越。该法令可让该公司进入砂拉越领海探索石油资源。他称，过去是同意支付砂拉越费用，然而目前砂拉越认为该费用不足，因此联邦政府同意砂拉越可探索石油资源。
他说，由于1974年石油发展法令给予国油公司权益探索及开采石油，包括在砂拉越领域开采，然而砂拉越仍有权发出租赁，这是砂拉越在联邦宪法内规定的权益。
砂拉越应该在石油开采方面发挥，为了发挥开采权益，虽然开采权益是赋予国油公司去执行，然而这不代表国油公司可以任意进入砂拉越海域，而是必须先获取执照或租约，以便在砂拉越海域运作。
阿邦佐哈里是今午在州立法议会进入部长总结环节，进行总结时如是指出。

首長：增加砂人收入
PETROS提升石油開採稅

（本报古晋17日讯）砂拉越政府通过建立石油也天然气领域，设立砂拉越石油有限公司旨在（PETROS）提升石油开采税，提升砂政府的收入。
砂首席部长拿督巴丁宜阿邦佐哈里表示，砂政府要更多州民参与石油领域，以增加砂拉越人的收入。
他说，砂拉越应善用州内目前现有的石油工业技能，并将砂拉越的天然气为州内其他工业的发展提供动力。
阿邦佐哈里认为，增加石油与天然气开采税能够提高州政府的收入，而州政府也将透过获得州内石油营运的主要股权，包括产品分享契约（PSC）确保达成这项目标。而州政府将在砂拉越石油有限公司的协助下，确保相关的石油商业交易获得落实。
他今午在州立法议会参与部门总结环节时，如是表示。
另外，砂拉越发展银行在11月3日正式推展，运作资本将高达5亿令吉，将于明年投入运作。
他相信，砂发展银行将会成为集中投资者资源的金融发展机构。
他指出，砂拉越未来的方向非常明确，即迈入数码经济、石油与天然气领域、城市交通系统、基本设施、私人保健护理、现代化农业及再生能源。
他说，作为一个开发性的金融机构的砂发展银行，将以具有竞争力的利率借贷资金，并肩与其他银行和金融机构合作为发展项目注资。

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