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印尼Xpressair航空執飛 美里坤甸12月12首航

发布于 November 18, 2017
砂首席部长拿督巴丁宜阿玛阿邦佐哈里（中）在助理的陪同下，透过平板电脑展示其将作出的总结文件。
砂首席部长拿督巴丁宜阿玛阿邦佐哈里（中）在助理的陪同下，透过平板电脑展示其将作出的总结文件。

（本报古晋17日讯）美里将于12月12日迎来往返印尼坤甸市的直飞国际航线，该直航由印尼Xpressair航空执飞！

砂旅游﹑艺术与文化部助理部长拿督李景胜是于今日在州议会休会饭局上，向媒体透露。

他说，该国际直飞首航将于12月12日下午1时25分，从印尼坤甸启航，预计抵达美里的时间是下午4时；而返回坤甸的航班则是当天下午4时50分，预计抵达坤甸的时间是下午5时25分。有关航班时间以当地时间为准，两地时差为1小时。

值得一提是，这是继古晋后，美里是砂拉越第二个提供直飞坤甸的城市。

他解释，过去美里市民需经古晋或吉隆坡转机前往坤甸，随着该航空提供美里往返坤甸直航，从中将节省更多飞行时间。

他也说，美里往返坤甸直航也有助刺激砂拉越旅游业，为砂拉越提供庞大的旅游市场和潜力，如商务休闲、医疗旅游等。

他还说，该直航服务也可为临近的汶莱旅客们提供便利，同时，当局目前有接获许多汶莱游客对美里直飞坤甸航线的询问。

他续说，市民也可通过新航线，经坤甸飞往万隆及日惹。同时，据他所知，美里直飞坤甸市为每周两趟，来回机票约300令吉左右，倘算合理。

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