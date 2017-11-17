《戰狼3》交棒彭于晏 吳京宣佈不再拍武打戲

首部挤入全球百大电影票房榜的亚洲片、排名55的《战狼2》，以56.7870亿元（约35亿6600令吉）票房，10月26日风光下片；但各界期待《战狼3》的同时，吴京却公开宣布因膝伤严重，得休息养伤，未来不再拍武打戏；至于《战狼3》将由彭于晏及段奕宏接拍，“冷锋”一角暂无人饰演。

从小习武的吴京，进军演艺圈后，拍动作戏从不用替身，全身布满了大小不一的伤疤，总计缝了100多针，曾因从高处跃下时重摔，有严重脑震荡，鼻梁从小到大断过3次，最后一次就是拍电影《醉猴》时，因与对手过招，被打断。

伤势严重差点瘫痪

1999年他曾拍电视剧《小李飞刀》时，不慎被爆点炸伤右眼，得进医院开刀修补视网膜，手脚四肢更是伤痕累累，不是骨折就是扭伤。有两次伤的最严重，则让吴京差点下半身瘫痪、无法行动。

第一次是14岁习武时，一度因腰部严重扭伤，导致下肢暂时瘫痪；第2次则是2014年为了拍电影《杀破狼》及《战狼2》，据称他是在吊钢丝时，钢丝突然断掉，导致他直接从半空中往下掉，最后重摔在一张铁桌上面，因膝盖先撞上，加上以往练武、拍戏的旧伤，才会那严重。

休息2年仍撑枴杖

吴京表示，他的双腿膝关节的软骨碎裂，医师透过内视镜看到的不是完整软骨组织，而是漂浮组织液里的碎片。因伤势过重，虽已开刀治疗、休息2年，但至今他仍撑着枴杖走路。

日前吴京出席双十一晚会时，和吴京合作《杀破狼》等片的港星甄子丹，还在一旁搀扶、边走边说，陪着吴京走上台；随后吴京宣布不再演《战狼3》的消息，并称即使伤势好了，也不会再接拍动作片。工作人员透露，《战狼2》埋下伏笔，“冷锋”女友、战狼中队长“龙小云”余男在非洲遇袭失踪1年，“冷锋”营救“龙小云”应是《战狼3》的重头戏，但吴京休息养伤，预定由彭于晏、段奕宏接手营救。