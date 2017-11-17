假鈔付賬被識破 3男亮刀搶手機

（本报诗巫16日讯）3名土著男子到按摩中心享受按摩后，使用假钞付账，遭识破后摇身变成抢匪，拿刀子架在按摩女的脖子上，结果2个按摩女各自赔上了1台iPhone和OPPO手机。

这起案件13日下午2时左右发生在三洋路一带的一家按摩中心，当时3名土著男子在门外按铃，由2名中国按摩女子开门接待。

45分钟左右完成按摩后，收费每人50令吉，但他们只付了100令吉，按摩女追讨剩下的50令吉。其中一名男子当着按摩女的面，将车钥匙交给另一人，按摩女听不懂他们的语言，还以为是叫该名男子去车里拿钱，便让他离开。

与此同时，按摩女郎收下的100令吉被揭发是假钞，于是她们便急着追讨150令吉，惟却反遭2名留在现场的男子以刀子架在脖子上，要她们交出钱财。

2名按摩女分别交出了iPhone和OPPO手机，当2名歹徒要她们交出现款时，2人不顾安全的高声叫喊，竟然吓走了2人。不过，在慌忙逃走之际，其中一人的钱包掉在现场，而里头有1张百元钞票也被发现为假钞。

由于雇主身在中国，33岁的按摩女郎日前在雇主朋友的陪同下，前往诗巫中央警局报案。警方根据掉在现场的钱包掌握其中1人的身份，该名歹徒身份证上的地址是西马，现年33岁。