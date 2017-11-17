耗500萬新建戒毒中心 凱勝之家明年10月搬新家

宏盛汽车贸易有限公司赞助一辆价值15万4千令吉的18个座位的豪华厢式房车。宏盛职工与东家及诗巫卫理公会高尔夫球团契领导一同分享“为善最乐”的喜悦。

（本报诗巫16日讯）卫理公会福音戒毒中心（凯胜之家）预计明年10月将迁入乌也路9哩半，即拉士贡军营对面新建的戒毒中心。这块地占地6依甲，软硬体设施耗资500万令吉，建成后可以容纳100个戒毒者，可以帮助更多迷途知返的人重获新生。

诗巫卫理公会高尔夫球团契为凯胜之家筹款，并将于今年12月1日早上10时在高尔夫球场举办慈善高尔夫球比赛。报名费150令吉，赠送T恤及2筒高尔夫球。

这项高球比赛获得宏盛汽车贸易有限公司董事经理吴义生慷慨赞助一辆豪华厢式房车，协助卫理公会福音戒毒中心（凯胜之家）筹款。

位于陈立广路的宏盛汽车贸易有限公司赞助“一杆进洞”的奖品是一辆价值15万4千令吉的豪华厢式房车。这辆搭载3.0DK5柴油机的金龙（厦门金龙联合汽车工业有限公司）A6为同类车型中（柴油客车）唯一拥有3.0L排量的客车，加上宽敞内部空间，可轻松承载18个人上下山，适用于商务用途、豪华轿车及旅游车等。

这份豪华大奖的模拟车锁昨日移交给诗巫卫理公会高尔夫球团契顾问陈朝强牧师，见证者有该团契主席拿督邓惟通等执委。他们希望得奖者可以将这份豪华大奖捐给凯胜之家使用。

陈朝强牧师说，新凯胜之家目前筹到的款项是300万令吉，相信在社会各界人士的捐助下，可以如愿帮助更多吸毒者获得新生。“至于旧有的凯胜之家，卫理公会期望有基督徒或牧师夫妇能够接手设立女子福音戒毒所。”

另外，陈朝强牧师也透露，由罗如意女士带头的一批志愿工作者，也将于2018年4月29日通过举办“为爱奔跑”活动，为凯胜之家筹款，并希望唤醒整个社会高度警觉毒品的危害性，包括威胁社会的治安。他也呼吁贩毒者收手，共建一个生命有爱的社会。

“为爱奔跑”的报名费是每人50令吉，赠送T恤，希望获得3千500人参加，筹款目标是15万令吉，社会工作者罗如意已开始为这项活动拍摄宣传短片。

陳朝強：陷黑暗痛苦之中

吸毒失去健康家人

（本报诗巫16日讯）诗巫卫理公会高尔夫球团契顾问陈朝强牧师说，鉴于社会上有许多吸毒者失去身体健康，也失去和家人的亲密关系，陷入黑暗的痛苦之中，促使卫理公会于2013年创立福音戒毒中心（凯胜之家）。

他说，凯胜之家旨在传递生命的福音，让戒毒者认罪悔改，展开新生，自创立以来，5年内帮助了200个吸毒者，其中已有40人修完为期一年半的福音课程。

“不过，当中也有人在离开戒毒中心不久后，由于重生不够彻底，去皮未脱壳，没有成功摆脱原来的环境，又重蹈覆撤。幸而，他们知道凯胜之家可以提供重生的机会，最终又会回到戒毒中心接受福音的改造。”

目前，凯胜之家收容44人，其中11人是成功戒毒后转为志工，以本身的经验协助被毒品捆绑的吸毒者戒毒。

陈朝强牧师说，现有的凯胜之家空间有限，真正只能容纳30人。考虑到习俗与生活的不同及男女有别，为避免引起暴力与混乱，凯胜之家无法收容土著及女性吸毒者。

“有的家庭不但儿子吸毒连女儿也吸毒，但是凯胜之家只能把女吸毒者介绍去西马或美里的女戒毒所。不过，社会的声音希望砂拉越也能有一座女性吸毒者的戒毒中心。”

陈朝强牧师说，进入戒毒中心的人通常需要4个月的时间来适应凯胜之家的生活，他们慢慢从中找到了自尊和懂得尊敬别人，变得像“一个人”。

“当我们看到戒毒成功的人和父母及妻子儿女和好如初，恢复亲密关系，心中感到非常高兴；当看到这些原本坠落和没有指望的人，又可以回到社会，并找到正当的工作，可以重新抬头，挺胸做人，心里有极大的安慰。”

他强调，凯胜之家除了帮助吸毒者戒毒，也要唤醒社会人士高度意识毒品的危害。“毒品的危害除了侵蚀健康，也会使到一个人完全丧失自尊。”