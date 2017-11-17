5站點體驗五大洲慶祝方式 詩巫迎來不一般聖誕節

筹备会主席尹士华，江昌龙牧师，副理萧瑜瑾牧师，委员陈如忠和刘正魁（左起）合影于新闻发布会上。

（本报诗巫16日讯）今年诗巫将迎来不一般的圣诞节！

圣诞–是一份给全人类最棒的礼物！福源堂富雅各广场将从12月1日至26日欢庆这个普天同庆的节日，今年特别设立5个站点让民众有机会认识五大洲的5个代表国家的圣诞节庆祝方式，感受不同的习俗风貌，真正体会普天同庆的意义。

今年的圣诞节主题就是：普天同庆–最棒的礼物。福源堂配合诗巫联合教会的主题“最棒的礼物”，但着重于“普天同庆”。因而设立5个站点，显示世界各国都在用不同的方式庆祝这个特别的节日。

据筹备会主席尹士华表示，在12月1日晚上7时，富雅各广场将进行亮灯仪式，教会呼吁民众踊跃出席，当晚还可欣赏到人造雪景。

另外，从12月18日到23日列为圣诞周，每晚7时在富雅各广场也有特别节日呈献。同时，12月25日晚上7时的圣诞节当天晚上，将在诗巫创走廊举行圣诞晚会。

尹士华是在江昌龙牧师、副理萧瑜瑾牧师、委员陈如忠和刘正魁陪同下召开新闻发布会。他说，参与单位是通过摆设、人物装扮及与民众互动等方式来展现5个不同国家庆祝圣诞节的方式。这5个国家是美国（北美洲）、巴西（南美洲）、俄罗斯（东欧）、菲律宾（亚洲）及非洲。

尹士华也指出，今年也采用木板彩绘的方式来描绘耶稣诞生的场景，并陈列在富雅各广场的最高点。