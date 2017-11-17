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最低價44300令吉 全新邁威開放預訂

发布于 November 17, 2017

（吉隆坡16日讯）第二国产车（Perodua）公布第三代全新“Myvi”标志以及售价，并宣布正式开放预订，最低价格为4万4300令吉（未包含保险）！
第二国产车主席兼首席执行员拿督阿米纳表示，全新Myvi几乎是由该公司的设计师与工程师一手包办。
全新的Myvi采用的是1.3L和1.5L两种引擎配置，还有EEV节能车认证，同时1.3 Premium X以上的等级都会搭配停车熄火功能（Eco Idle）。配备方面，则增添包括LED头灯组、大灯夜晚延迟熄灭功能（Follow Me Home Light）、车头灯的水平调整、引擎启动按钮、智能感应钥匙以及可收折躺平的后座椅背等。
全新Myvi分4个等级，分别是入门的1.3 Standard G（手排，MT），售价4万4300令吉；1.3Standard G （自排，AT） 的售价为4万6300令吉、1.3 Premium X（AT）售价4万8300令吉、1.5 High（AT）售价为5万1800令吉，以及1.5 Advance（AT）则是5万5300令吉。
新的Myvi共有6种车身颜色供选择，分别是白色、银色、紫色、红色、薄荷绿（只限1.3L版本）和花岗岩灰色（只限1.5L版本）。
出席记者会的嘉宾包括第二国产车销售有限公司（PSSB）董事经理查哈里、第二国产车全球生产有限公司（PGMSB）主席拿督阿末苏海米、第二国产车机构（PCSB）副主席再纳阿比丁以及执行董事长田一义。

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