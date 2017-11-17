（福州16日综合电）李宗伟在周四延续火热状态，并以21比6、21比9大胜法国的勒维德兹，除了挺进中国首要超级赛8强，也报了在今年世锦赛意外不敌对方之仇！

李宗伟在8月的世锦赛3局输给勒维德兹而惨遭一圈游，而这次仅花31分钟就战胜导致自己世冠梦灭的程咬金之后，既是稍微弥补当时失意，也是进一步挽回近期表现不稳后的信心。宗伟在首圈也是大比分战胜了中华台北好手许仁豪，连续两战大胜（4局只丢27分）向外界展示勇者归来。

李宗伟的8强对手，在林丹出局之后，将在英勇“吞丹”的印尼新锐克里斯迪佐纳登和香港新星伍家朗之间产生。

男双8强方面，大马的王耀新/陈蔚强对垒东道主世界冠军刘成/张楠。在陈蔚强仍与吴蔚昇组军的时期，“双蔚组合”与这支中国崛起男双的对战往绩是2胜1负，包括最近一次在去年香港公开赛3局逆转对手。只是，这次陈蔚强搭档换成王耀新，同时刘成与奥运夺冠的张楠固定配对下来越打越好（拿下世锦赛和丹麦赛冠军），虽然刘成/张楠在上个月的法国超级赛止步半决赛，但实力不输我国组合，在历经37分钟的比赛后，陈蔚强/王耀新以16比21、14比21败下阵来。这也宣告我国男双全数出局。

在前一天的赛事上，大马另一支男双吴蔚昇/张御宇以22比24、21比18、18比21惜败给另一支中国强档、“高塔组合”李俊慧/刘雨辰，因而无缘晋级。

当天稍后有待登场的大马组合还有两支女双，目前处于观察期的温可微/许嘉雯将迎战日本6号种子田中志穂/米元小香，邹美君/李明晏则硬碰韩国第5种子张艺娜/郑景银。“美女组合”曾在上个月的法国超级赛输给以上日本组合，美君/明晏是首次与对方交手。

在陈炳顺/谢宜茜周三以12比21、21比15、17比21败给泰国的迪查波/普蒂塔，加上早前两支组合，大马所有3支混双都出师不利，首战全数触礁。

「李林總會過去」

一哥要球迷記住

东道主名将林丹状态不佳，在中国赛首圈就出局，球迷期待的第40场“李林大战”落空。我国一哥李宗伟表示，“李林时代”总有一天会过去，但是希望球迷们会永远记住那个时代。

林丹赛后表示第一局比拼还算正常，第二局本想反超，结果分数差距过大，非常遗憾。对于林丹的出局，李宗伟表示挺惊讶。

指超級丹出場前手冰涼

佐納登：奧運冠軍也緊張

战胜林丹的新印尼一哥克里斯迪佐纳登则说：“比赛开始时我握了林丹的手，他的手是冰凉的，或许奥运冠军也会紧张吧。今天赢下比赛的关键点我觉得在第一局，如果林丹第一局赢了，会让他更有信心。”

諶龍阿薛森：大家實力相近

当天击败香港黄永棋的中国希望谌龙对于前辈队友林丹输球，回应表示：“当时我在房间睡觉，刚起床看到这个结果，我比较惊讶。”奥运会夺冠后也是状态起伏、不乏早早出局的谌龙也解说：“这也说明了现在男单的实力都差不多，稍微准备得不够，或者对这场比赛胜利的渴望不是很充足的话，可能就会马上输掉比赛，我觉得这些都是正常的。”

至于新世界一哥、丹麦首号种子阿薛森，战胜主队选手赵俊鹏而晋级次圈，也说：“我觉得特别是男单，有很多很厉害的运动员，如果你不能发挥你最强的实力，肯定会很难。”想法与谌龙不谋而合。