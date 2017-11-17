蔡剛明：史納汀黨員力挺 李景勝角逐中央署理

砂人联党史纳汀支部署理主席甲必丹蔡刚明（前排左3）等召开新闻发布会，力挺支部主席拿督李景胜角逐新增的华裔中央署理主席职。图前排左起张启华、郭建忠、张雅木、严学忠；后排左起许业鸿、叶秀英、郑敦明、沈雅诗，以及江春升。

（本报美里16日讯）砂人联党史纳汀支部全体党员力挺支部主席拿督李景胜角逐新增的华裔中央署理主席职。

砂人联党史纳汀支部署理主席甲必丹蔡刚明是在今天办的新闻发布会上做出上述表态的，发布会上出席的包括史纳汀支部第一副主席郭建忠市议员、第三副主席甲必丹张雅木、副秘书甲必丹张启华、组织秘书甲必丹严学忠、副组织秘书江春升、福利主任郑敦明、妇女组主任叶秀英市议员、执行秘书沈雅诗，以及私人秘书许业鸿。

砂人联党史纳汀支部紧随砂人联党泗里街支部与砂人联党民都鲁支部后，支持李景胜竞选新增的华裔中央署理主席一职。

蔡刚明在新闻发布会上强调，史纳汀支部全体党员共有6781名，他们将力挺支部主席拿督李景胜角逐砂人联党新增的华裔中央署理主席一职。

他表示，拿督李景胜在过去为美里及党所做出的贡献，相信大家有目共睹的，他不求回报的为民服务，绝对是一位好领袖的典范。因此，希望其他支部也能支持李景胜。

“李景胜从政逾25年，从政治秘书、青年团团长等，一步步走到今天，真的很不容易。”

他说，自从李景胜接任州政府委托成为助理部长，无论在哪一个部门，他都是尽力做到最好，希望能为砂州人民带来更多的发展及利益，且从来没有要求回报，这种领袖非常难得，希望大家给予支持。

甲必丹蔡刚明带领砂人联党史纳汀支部全体党员将给予拿督李景胜100%支持，做李景胜最有力的后盾。同时也支持拿督沈桂贤医生蝉联中央党主，继续领航该党。

人联党中央将于12月22日（星期五）及23日（星期六）在古晋召开三年一度的党员代表大会及选举。