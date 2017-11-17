研究斜坡專家检查泥土性質 加拿大山土崩預算已審查

谢家洪和梁振林等人到加拿大山巡视。

（本报美里16日讯）公共工程局工程师已审查加拿大山土崩预算，将报告呈上予联邦研究斜坡专家。

砂公共工程局今早特地从古晋派来工程师到美里加拿大山进行审查，近期内将把该局在土崩地段添石头的预算报告，交给联邦参考和做进一步的研究。

今早出席者包括卑尔骚区州议员拿督陈超耀的助理谢家洪、梁振林市议员和人联党卑尔骚支部党员，与来自古晋的公共工程局工程师接洽。

公共工程局以安排联邦研究斜坡专家前来美里加拿大山的泥土性质，然后再做出进一步更近。

谢家洪向记者指出，根据拿督陈超耀的建议，在加拿大山后山的土崩路段旁边填石头，以避免日后影响道路裂痕及土崩。

加拿大山通往牛场村的后半山在9月份期间出现裂痕，拿督李景胜特别助理陈宏祥过后接到消息后，向公共工程局作出反映，该局近期已在裂痕路段旁边进行填石头工程。

后山土崩事件是于本月11日早上时间发生，民众向市政局和公共工程局作出投诉，市政局日前开始在土崩地段暂时关闭半路，以及在土崩的上半段盖上帆布。

至昨天，拿督陈超耀和拿督李景胜特别助理陈宏祥接到消息后，开始召集相关部门前来巡视和研究。

原本在裂痕道路路旁填石头，在拿督陈超耀的建议下，希望填石头工程从加拿大山靠近石油博物馆后山路段开始至通往牛场村道路裂痕地段。

谢家洪指出，如果要进行加长的填石头工程部简单，因此，需要专人来此处进行研究泥土性质和工程预算。

根据古晋公共工程局工程师李霖杰指出，加拿大山道路旁没有沟渠，雨水都是直流下班，日久可能会造成土崩现象。

謝家洪：走山人士提高警惕

雨天不要登山

（本报美里16日讯）雨天不要登山，运动走山人士受促提高警惕。

谢家洪呼吁民众雨天或是过后到加拿大山运动走上人士都要小心，或少登山走山，因为近期该区已处于危险地段。

嗜好走山人士通常在下午3至4时开始就到加拿大山运动，他们都会走进山里走山。

美里区最近雨季，因为大量雨水而导致后山土崩，走进山里的人士需提高警惕。

慢速行駛確保安全

加拿大山暫時關閉半路

（本报美里16日讯）加拿大山暂时关闭半路，市政局昨午已在该路段安置信号灯，晚间登山民众促注意。

加拿大山道路弯曲，目前暂时关闭半路，登山人士受促注意，必须慢速行驶观察对面来往车辆，以确保自身安全。

昨天下午2时许拿督李景胜特别助理陈宏祥在加拿大山巡视时，发现市政局在暂时关闭道路上放置几个塑胶桩和“慢速”告示牌，但没有信号灯和告知人民的土崩关路的告示牌。

他昨天巡视后告诉记者，市政局在安全意识做得不足，让他感到失望。

这项消息传出后，昨天接近傍晚时间该局已在暂时关闭的路段安置了信号灯，驾驶人士晚间可以明显看到。